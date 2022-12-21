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فصيلة دم نادرة لا يمتلكها سوى 43 شخصاً بالعالم

فصيلة دم نادرة لا يمتلكها سوى 43 شخصاً بالعالم
21 ديسمبر 2022 07:35

هناك فصيلة واحدة، تعد الأندر على الإطلاق، وهناك نحو 43 شخصاً فقط في العالم بأسره يحملونها، وتدعى «Rh null»، وتمتاز بعدم وجود العامل الرايزيسي فيها، وهو العامل الأكثر انتشاراً بين فصائل الدم لمعظم البشر.

ومن بين الـ 43 شخصاً الذين يحملون هذه الفصيلة النادرة، هناك 9 أشخاص منهم من المتبرعين النشطين حالياً. وإلى جانب كوْن هؤلاء الأشخاص من المميّزين، فإن فصيلة الدم «Rh Null»، والتي أطلق عليها الخُبراء بفصيلة «الدم الذهبي»، تُعد قيّمة للغاية، وذلك باعتبارها فصيلة دم شامل، يستطيع صاحبها التبرع لأي شخص لديه أنواع دم نادرة داخل نظام العامل الرايزيسي، ما يعني أن قدرة الشخص الحامل لهذه الفصيلة على إنقاذ حياة الآخرين، هائلة للغاية، عندما يتعلّق الأمر بنقل الدم. 

لكن المأزق الذي يقع فيه أصحاب الدم الذهبي هو أنهم كغيرهم لا يمكن أن ينقل إليهم دم إلا من نفس الفصيلة، ولأن فصيلة دمهم نادرة جداً فلن يجدوا عدداً كبيراً من المتبرعين.

فعندما يستقبل شخص ما دماء من أحد المتبرعين فإن الجهاز المناعي سيستقبل فقط المستضادات التي تناسب فصيلة دمه، وإذا تلقيت فصيلة دم خاطئة فإن الجهاز المناعي لديك سوف يهاجم خلايا الدم الحمراء والتي تصبح نتائجها كارثية ومميتة.

المصدر: وكالات
التبرع بالدم
فصيلة الدم
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