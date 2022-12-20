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العراق يحبط عملية تهريب 100 قطعة أثرية تعود للعصر العباسي

أرشيفية
21 ديسمبر 2022 00:22

كشف جهاز المخابرات العراقية اليوم الثلاثاء عن إحباط عملية تهريب 100 قطعة أثرية تعود لحقب قديمة.

وقال بيان لجهاز المخابرات العراقية إن «جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتعاون مع وزارة الداخلية نفذ عملية نوعية تمكن خلالها من إحباط محاولة تهريب 100 قطعة أثرية تعود للحقبة العباسية».

وذكر البيان أن العملية أسفرت عن «إلقاء القبض على 5 متهمين بالجرم المشهود».

وكان العراق قد نجح خلال السنوات الماضية في استعادة أكثر من 18 ألف قطعة أثرية تمت سرقتها من العراق خلال الأحداث التي رافقت دخول القوات الأميركية للعراق عام 2003.

 

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المصدر: وكالات
الآثار العراقية على الإنترنت
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