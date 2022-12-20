الوحدة والفقر.. هاجس الألمان

برلين (د ب أ)

أعرب 75% من مشاركين في استطلاع شمل عينات مختلفة من الألمان عن خوفهم من تزايد الشعور بالوحدة، وأشار 63% من هؤلاء إلى أن الأفراد يشعرون بالخزي عندما يكونون فقراء وبالتالي ينعزلون عن المجتمع. ورأت نسبة مماثلة تقريباً أن الانعزال عن المجتمع يكون نتاج الشعور بالخوف وغياب الشعور بالأمن الاجتماعي. وأشار ثلثا المشاركين إلى مخاوفهم من عدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتهم المادية في ضوء ارتفاع الأسعار.

وقال 30% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» إنهم يشعرون حالياً بالوحدة أكثر مما كانوا عليه قبل جائحة كورونا.