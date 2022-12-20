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أفعوانية «مهمة فيراري».. تجربة حماسية آسرة

أفعوانية «مهمة فيراري» تجربة تحبس الأنفاس (من المصدر)
21 ديسمبر 2022 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

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في إطار التزامها بمواصلة تقديم أفضل التجارب الترفيهية العائلية، تستعد عالم فيراري أبوظبي لافتتاح أفعوانية «مهمة فيراري» في 12 يناير 2023، لتعزز هذه الإضافة الجديدة المجموعة الواسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية المستوحاة من علامة فيراري العريقة، والتي تناسب جميع الضيوف من الكبار والصغار، ويحظى حاملو البطاقات السنوية بفرصة حصرية لاختبار الأفعوانية الجديدة ابتداءً من 5 يناير2023.
توفر أفعوانية «مهمة فيراري» للضيوف تجربة حماسية آسرة، إذ تنطلق بهم في مغامرة حسية فريدة تدمج بين أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الأفعوانيات مع المؤثرات السمعية والبصرية والابتكارات خماسية الأبعاد، وأقوى الحلقات المعكوسة وتجارب السقوط الجانبية الأولى من نوعها في العالم، لتمنح الضيوف تجربة حسية حافلة بالتشويق والحماس.
وبهذه المناسبة، قالت ديانا تايلور، المدير العام لدى عالم فيراري أبوظبي: نحن سعداء بإطلاق أفعوانية «مهمة فيراري» الجديدة كلياً، والتي ستوفر لضيوفنا من عشاق الحماس والسرعة تجربة ترفيهية غير مسبوقة في المنطقة، وبعد 12 عاماً على افتتاحها، تؤكد عالم فيراري أبوظبي مجدداً التزامها بمواصلة العمل لتعزيز تجارب الضيوف من خلال تقديم ألعاب وجولات ترفيهية جديدة ومبتكرة على الدوام، ونتطلع للترحيب بضيوفنا لاختبار هذه الأفعوانية الجديدة والاستمتاع بذكريات لا تنسى في عالم فيراري أبوظبي».
وتوفر عالم فيراري أبوظبي على جزيرة ياس لضيوفها تجارب ترفيهية عائلية مميزة، وتبعد مسافة دقائق عن كل من ياس ووتروورلد أبوظبي، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، المدينة الترفيهية المغلقة التي توفر أروع التجارب الغامرة في أجواء تفاعلية واقعية، وكلايم أبوظبي، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات.

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