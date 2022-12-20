«ضواحي 11».. أجواء ثلجية وأرجوحة ماطرة

الشارقة (الاتحاد)

يستمتع زوار «مهرجان ضواحي 11»، والذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي والقرى بـ«حديقة النوف1» بمدينة الشارقة بفعاليات شتوية رائعة وأرجوحة ماطرة يستمتع بها الأطفال بمشاركة أسرهم، وسط أجواء مليئة بالنشاط والحيوية والمتعة ضمن فعاليات المهرجان.

تستقطب فعاليات الضاحية الثلجية والأرجوحة الماطرة، التي تعد من أمتع البرامج الترفيهية، المئات من الأطفال وأسرهم بشكل يومي في زخم الأنشطة والأحداث، التي تشهدها من الفعاليات اليومية والعروض الترفيهية والتفاعلية، وما تقدمه خمسون جهة حكومية وخاصة من فقرات تتلاقى مع رؤية المهرجان في لم شمل الأسر وسط فعاليات هادفه تعزز من الروابط العائلية وتقدم المتعة والفائدة في ذات الوقت.

تشكل الضاحية الثلجية مساحة نوعية لاستمتاع الأطفال بالأجواء الشتوية التي تتيحها وتمكنهم من القيام بمجموعة من الأنشطة المميزة، حيث تحقق الضاحية تجارب غامرة ونشاط ورياضة وهم محاطون بالثلج وسط فرحتهم وسعادتهم الكبيرة. وفي جناح الأرجوحة الماطرة، يتمكن الأطفال من ركوب الأرجوحة والتنقل في أجوائها ارتفاعاً وهبوطاً وسط رذاذ الماء والأمطار التي تتيح لهم أجواء مفعمة بالسعادة والمتعة خلال التأرجح.

وتتلاقى الثلوج والأمطار في أجوائها لتمنح الأطفال وأسرهم المرافقين لهم، فعاليات مسلية وفريدة من نوعها خلال زيارتهم لمهرجان ضواحي انطلاقاً من هدفه ورؤيته لتعزيز الترابط الاجتماعي والتماسك الأسري، وسط أجواء احتفالية ترفيهية عائلية.