«الواحة الزراعية».. منظومة تعزز الأمن الغذائي

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

ضمن تصميم إبداعي، تبدأ رحلة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مهرجان الشيخ زايد، الذي يقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، حيث تسافر «الواحة الزراعية» بالزائر نحو المستقبل من أجل تعزيز منظومة الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية، وتبرز ما تقوم به الدولة من إنجازات عالمية في مجال الزراعة، عبر مختلف مرافقها من منصات وشاشات رقمية ومسرح تعليمي مفتوح ومحلات لبيع المنتجات العضوية المحلية.

وقال مبارك القصيلي المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية، إن الهيئة تنظم العديد من الفعاليات الداعمة لاستراتيجية الاستدامة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني من خلال جناح «الواحة الزراعية» الذي يضم منطقة للاستقبال ومجلس الواحة ورحلة مراحل تطور الزراعة بإمارة أبوظبي، بدءاً من الماضي ومروراً بالحاضر وانتهاءً بوضع تصور للمستقبل الزراعي بالإمارة، كما تنظم فعاليات ثقافية وترفيهية تسهم في تعريف الزوار بمعلومات عن الزراعة بأسلوب تفاعلي وشيق، وقد تم تخصيص منطقة للأطفال تتضمن فعاليات خاصة لهذه الفئة وتوفر ورشاً تعليمية للزراعة المنزلية والزراعة الحديثة «البيت المحمي».

معرض النحل

وأضاف مبارك المنصوري، قائلاً «ضمن الفعاليات الأخرى بالواحة يبرز معرض النحل وسوق المزارعين لعرض وبيع المنتجات المحلية الطازجة من الخضراوات والفاكهة وعسل النحل المحلي»، موضحاً أن الهيئة عملت منذ الدورة الأولى كشريك استراتيجي منذ تأسيس المهرجان بجناح الواحة الزراعية، وبتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على إبراز أهم الملامح الرئيسة لمهرجان الشيخ زايد.

تنمية واستدامة

وأضاف المنصوري أن الهيئة تسلط الضوء على مراحل تطور الحياة الزراعية، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من ناحية الاهتمام بالمزارعين وتهيئة أفضل السبل للارتقاء بالقطاع الزراعي في الدولة، كما تهدف الهيئة من خلال هذه المشاركة إلى تعريف زوار المهرجان بالتطور الذي شهدته إمارة أبوظبي في مجال الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي، وإبراز الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع الزراعة ومساعي تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومتداولي الغذاء، حيث يشارك مركز إسعاد المتعاملين بهدف تقديم المساعدة والمشورة والإجابة على استفسارات المتعاملين، مؤكداً أن الفعاليات المقامة في الواحة تدعم الأهداف الاستراتيجية للهيئة لتحقيق استدامة قطاع الزراعة، وتبني التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن دعم المنتج الزراعي المحلي وتعزيز مكانته في السوق ودعم المزارعين لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

نشر الوعي

وأوضح المنصوري أن الهيئة تحرص على تعريف مختلف فئات المجتمع وزوار المهرجان، من خلال مختلف وسائل وقنوات التواصل الحديثة والتقليدية، بمكونات وأهداف «الواحة الزراعية» كإحدى المنصات الرئيسة لنشر الوعي وتثقيف المجتمع بأسلوب تفاعلي ومبتكر وممتع بمجالات عملها، عن طريق منشورات وتطبيقات إلكترونية على الهواتف الذكية، مع تقديم النصائح والإرشادات المتعلقة بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسلامة الغذائية، لمساعدة أصحاب العلاقة على تبني أفضل الممارسات مع انطلاق الموسم الزراعي.

توعية ذكية

وأضاف المنصوري، موضحاً «تقوم الهيئة بتقديم محاضرات توعوية افتراضية، ونصائح إرشادية دورية عبر منصاتها الرقمية، وورش تدريب ميدانية لعمال المزارع بمعرفة نخبة من المهندسين الزراعيين وأخصائيي الإنتاج النباتي والحيواني، بهدف التوجيه نحو أفضل الممارسات الزراعية بمختلف أنواعها لتحقيق الفائدة المُثلى للمزارعين، وسعياً لاستمرارية نجاح منظومة المواسم الزراعية.

وفي ما يخص الأمن الغذائي ركزت الهيئة على استدامة المزارع من خلال توجيه المزارعين نحو الزراعات التخصصية بما يشمل الحقول المكشوفة والبيوت المحمية وإنتاج الفاكهة، حيث كثفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من الزيارات والبرامج الإرشادية لأصحاب المزارع، التي تقدمها الهيئة على مدار العام وتتزامن مع تنفيذ أهم الأنشطة والعمليات الزراعية وفق التقويم الزراعي في الإمارة، بهدف المساهمة في تعزيز الممارسات الزراعية وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي مما يلبي تطلعات حكومة أبوظبي في تعزيز الاستدامة الزراعية».

ترشيد مياه الري

وأورد المنصوري أن الواحة تعزّز التوعية في مجال ترشيد المياه، كما تتابع الهيئة عن كثب، بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة، مستوى استهلاك المياه بالمزارع في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وبما أن غالبية المزارع تعتمد على مصادر المياه الجوفية غير المتجددة في الري، فقد قامت الهيئة بتقديم حزمة من مبادرات التوعية والإرشاد في هذا الشأن، من خلال المحاضرات الافتراضية، والمشاركة في المجالس، بالإضافة إلى توفير حاسبة لترشيد استهلاك مياه الري، مع التوسع في الري الجماعي من خلال محطات مخصصة لذلك.

حزمة من الإرشادات

عن دور هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في الإرشاد الزراعي، أشار مبارك المنصوري إلى أن ذلك يتم من خلال حزمة من الأنشطة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تقديم الإرشاد الفني الزراعي من قبل كوادر متخصصة في الهندسة الزراعية، مع تنظيم محاضرات افتراضية، وتدريبات لأصحاب وعمال المزارع وتطبيق زراعي إرشادي تخصصي، بالإضافة إلى برامج توعوية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.