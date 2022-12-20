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شرطة إيطاليا تنقل كليتين بسيارة فخمة لزرعهما لمريضين

نقل كليتين في سيارة فخمة
20 ديسمبر 2022 21:12

قطع شرطيون مئات الكيلومترات عبر الأراضي الإيطالية في سيارة «لامبورغيني» الفارهة لتسليم كليتين لمريضين ينتظران عملية زرع، على ما أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم.  الثلاثاء.

وكتبت الشرطة، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، «رحلة على الطريق السريع لتقديم أعظم هدية في عيد الميلاد: الحياة. بفضل بابا نويل الخاص بالشرطة الوطنية، تلقى شخصان تبرعاً بالكلى».

وتُظهر الصور شرطياً وممرضة يضعان في صندوق المركبة الموجود في المقدمة، مبرّداً طبياً أزرق يحتوي على العضوين المعدّين للزرع.

بعد مغادرتهما «بادوفا» (شمال شرق) الثلاثاء، سلّما كلية إلى مستشفى في «مودينا» الواقعة على بعد 170 كيلومتراً، قبل التوجه إلى العاصمة روما التي تبعد أكثر من 400 كيلومتر لتسليم الثانية.

وتملك شرطة الطرق الإيطالية سيارتين من طراز Lamborghini Huracan، وهي سيارات مزودة بأكثر من 600 حصان وتصل سرعتها القصوى إلى 325 كيلومتراً في الساعة.

ويُستخدم هذا الطراز لاعتراض المركبات المخالفة، لكنه يصلح أيضاً للتدخلات العاجلة الأخرى مثل نقل الأعضاء.

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المصدر: آ ف ب
إيطاليا
زرع أعضاء
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سيارة لامبورغيني
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