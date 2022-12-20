الأربعاء 21 ديسمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن
البشير يعلن تحمله المسؤولية الكاملة عن انقلاب 1989 بالسودان
بريطانيا.. تأهب أمني لمواجهة التهديدات الإرهابية
اليمن: إرهاب «الحوثي» فاق «داعش» و«القاعدة»
الإمارات تحذّر من حيازة الجماعات الإرهابية للتكنولوجيا
اعتقال رئيس الحكومة التونسية السابق بتهمة «التسفير»
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: «مؤتمر بغداد» فرصة لدعم العراق سياسياً واقتصادياً
«الرئاسي الليبي»: نسعى لمصالحة على أسس سليمة لضمان الاستقرار
«بغداد 2».. دعم الاستقرار والسلام في العراق
مقتل 150 إرهابياً في الصومال
«ضواحي 11».. أجواء ثلجية وأرجوحة ماطرة
أمبر هيرد: حررت نفسي
«الواحة الزراعية».. منظومة تعزز الأمن الغذائي
«وادي سهم».. وجهة محبي المغامرات
الوحدة والفقر.. هاجس الألمان
أصحاب العلامة الزرقاء يرسمون سياسة تويتر
أفعوانية «مهمة فيراري».. تجربة حماسية آسرة
63.8 مليون مقعد مجدول على رحلات الطيران بالإمارات
%30 نمو الطلب على عقارات أبوظبي
أسواق خارجية في مهرجان «دبي للتسوق»
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
شرطة إيطاليا تنقل كليتين بسيارة فخمة لزرعهما لمريضين
نقل كليتين في سيارة فخمة
20 ديسمبر 2022 21:12
قطع شرطيون مئات الكيلومترات عبر الأراضي الإيطالية في سيارة «لامبورغيني» الفارهة لتسليم كليتين لمريضين ينتظران عملية زرع، على ما أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم. الثلاثاء.
وكتبت الشرطة، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، «رحلة على الطريق السريع لتقديم أعظم هدية في عيد الميلاد: الحياة. بفضل بابا نويل الخاص بالشرطة الوطنية، تلقى شخصان تبرعاً بالكلى».
وتُظهر الصور شرطياً وممرضة يضعان في صندوق المركبة الموجود في المقدمة، مبرّداً طبياً أزرق يحتوي على العضوين المعدّين للزرع.
بعد مغادرتهما «بادوفا» (شمال شرق) الثلاثاء، سلّما كلية إلى مستشفى في «مودينا» الواقعة على بعد 170 كيلومتراً، قبل التوجه إلى العاصمة روما التي تبعد أكثر من 400 كيلومتر لتسليم الثانية.
وتملك شرطة الطرق الإيطالية سيارتين من طراز Lamborghini Huracan، وهي سيارات مزودة بأكثر من 600 حصان وتصل سرعتها القصوى إلى 325 كيلومتراً في الساعة.
ويُستخدم هذا الطراز لاعتراض المركبات المخالفة، لكنه يصلح أيضاً للتدخلات العاجلة الأخرى مثل نقل الأعضاء.
أخبار ذات صلة
سباق «النجمة الثالثة».. «رحلة نادرة»
إيطاليا تلقي القبض على 140 من المشتبه في تورطهم بجرائم المافيا
المصدر: آ ف ب
إيطاليا
زرع أعضاء
الشرطة الإيطالية
سيارة لامبورغيني
الأكثر قراءة
الإمارات
بدء التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اعتبارا من 1 يناير
17 ديسمبر 2022
الإمارات
بلدية أبوظبي تسمح بالشواء في 24 حديقة
18 ديسمبر 2022
دنيا
نظام غذائي يعالج مرض السكري من النوع الثاني
16 ديسمبر 2022
آخر الأخبار
عربي ودولي
قتلى وجرحى في زلزال ضرب كاليفورنيا
اليوم 09:14
عربي ودولي
زيلينسكي يزور واشنطن في أول رحلة خارجية منذ بدء العمليات العسكرية
اليوم 09:08
دنيا
"ألغاز الوصفات الطبية".. جوجل تقدم حلاً
اليوم 08:39
دنيا
ماذا قال إيلون ماسك عن تنحيه من رئاسة تويتر ؟
اليوم 08:19
عربي ودولي
لجنة برلمانية تصوت لصالح نشر إقرارات ترامب الضريبية
اليوم 07:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©