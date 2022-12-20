حسين الجسمي.. «يارب تكون بخير»

دبي (الاتحاد)

بأمنيات الخير والتفاؤل في العام الجديد 2023، افتتح الفنان الإماراتي حسين الجسمي إصداراته الغنائية في السنة الجديدة بأغنية عنوانها «يارب تكون بخير»،، من اللون الغنائي المصري كلاماً ولحناً، واضعاً لمساته الإبداعية في تلحينها وغنائها.

تحمل الأغنية الكثير من المعاني والأحاسيس الجميلة، والذي يجدد تعاونه بها مع الشاعر المصري تامر حسين، والموزع الموسيقي علي فتح الله، الذي زادها عذوبة وجمالاً بعملية المكس والماستر، حيث تحمل اللون العاطفي في كلماتها وأسلوبها الغنائي، ويقول في مطلعها:

يارب تكون بخير

دي أهم حاجه عندي

بعديها حاجات كتير

انسى الزعل وعديِ

وتم عرض أغنية «يارب تكون بخير» من خلال فيديو ممنتج متضمناً كلمات الأغنية حصرياً عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع «يوتيوب»، بالاضافة الى نشرها وعرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.