«Sky Castle».. تناغم الموسيقى والأضواء بـ«دبي للتصميم»
جانب من الفعاليات
20 ديسمبر 2022 18:53
الاتحاد (دبي) كشف حي دبي للتصميم (d3)، المركز العالمي للفنون والتصميم والإبداع والعضو في مجموعة «تيكوم»، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة (DFRE)، عن «Sky Castle»، وهو عمل فني يمتاز بتناغم الموسيقى والأضواء في تجربة تفاعلية توقظ الحواس وتعكس الابتكار الذي يجمع بين الفنّ والتكنولوجيا، والذي تمّ تصميمه وتنفيذه من قبل شركة الفنون والتكنولوجيا الأسترالية الحائزة العديد من الجوائز (ENESS)، وتم الكشف عن العمل بحضور الفنان نيمرود وايس، إلى جانب فريق حي دبي للتصميم وممثلين عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.
الضوء واللون يجري تقديم هذا العمل الفني التفاعلي باعتباره محور فعاليات موسم الشتاء في حي دبي للتصميم، الذي يمتدّ من منتصف ديسمبر إلى نهاية يناير من العام المقبل، وهو ثمرة تعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في إطار فعالية «أضواء دبي» ضمن مهرجان دبي للتسوق، تماشياً مع النسخة الثالثة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، ويظهر «Sky Castle» لأول مرة في الشرق الأوسط، بتصميم يتكوّن من مجموعة أقواس تمتدّ كسيمفونية ملونة في قلب حي دبي للتصميم. ويمكن للزوار التفاعل مع التصميم الفني الملفت، فأثناء سيرهم عبر الأقواس، تطلق حركتهم لحناً إيقاعياً من الزايلوفون، ما يحفّز تغيّرات اللون في كل قوس، وتمّ تنسيق الضوء واللون والموسيقى لإثارة مشاعر الفرح، ومع انضمام المزيد من الأشخاص إلى هذه التجربة، تتصاعد الأنغام والمقطوعات الموسيقية، ما يخلق قطعة فنية غنية ومختلفة كل مساء، حيث يستجيب الهيكل لتدفّق الجماهير وحركتهم.
إبداع وابتكار إلى ذلك، قالت خديجة البستكي، نائب رئيس حي دبي للتصميم «ستكون هذه التجربة الصوتية الملونة والمذهلة محور فصل الشتاء لدينا في حي دبي للتصميم، لإبراز أضواء دبي الجميلة، التي تتماشى مع حملة «أجمل شتاء في العالم» في الإمارات، ويعدّ العمل الفني «Sky Castle»، الذي يتمتع بحجم مذهل وعناصر متعددة الحواس، مثالاً للإبداع والابتكار، وهو ينسجم بشكل طبيعي مع كل ما نقدّمه كمركز رائد للمجتمع الإبداعي في المنطقة، ونحن نتطلع إلى دور هذا العمل في جذب وتفاعل الجمهور، إلى جانب دوره في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للإبداع».
تنوع ثقافي ومن جانبه، قال سعادة أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة «تقدم الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق سبعة أسابيع مليئة بالتجارب الفريدة، والفعاليات والعروض الترفيهية الرائعة، والفنون والثقافة التي تعكس التنوع الثقافي للمدينة، ومن بين هذه الفعاليات المميزة «أضواء دبي» التي تتضمن في عامها الثاني خلال المهرجان مشاركة نخبة من الفنانين العالميين الموهوبين الذين يقدمون مجسمات رائعة موزعة في العديد من الوجهات في المدينة بما فيها حي دبي للتصميم، الذي يمثل مركزاً للتصميم والإبداع».
وأضاف: تتميز دبي بأنها حاضنة للمواهب وتحرص على إطلاق الإبداع لأبعد الحدود، فيما يعكس نجاح فعالية «أضواء دبي» التزام مدينتنا الرائدة بإنشاء منظومة ثقافية وإبداعية لا مثيل لها، وتأتي شراكتنا الجديدة هذا العام مع حي دبي للتصميم في الدورة الحالية للمهرجان في إطار سعينا الدائم للنمو والتطور وكذلك الوصول إلى فئات جديدة من الجمهور ووجهات رائعة أخرى في المدينة.
تأثير إيجابيوبدوره تحدّث نيمرود وايس من (ENESS) عن الظهور الأول للعمل الفني في الشرق الأوسط، قائلاً «من المهم بالنسبة لنا مشاركة رسالة «Sky Castle» المفعمة بالبهجة والضوء مع مدينة دبي كجزء من «أضواء دبي»، لأنّ في قلب جميع أعمال (ENESS) تفاعل ممتع عبر الأجيال، وبهذه الطريقة، فإننا ننظر إلى أنفسنا على أننا صنّاع السعادة الذين يسعون إلى الإضافة إلى رفاهية المدن والأماكن العامة من خلال تقديم أعمال فنية لها تأثير إيجابي على المجتمع ولمس قلوب وأرواح جميع الفئات». تم تطوير قصة «Sky Castle» أثناء فترة الحجر الصحي التي رافقت كورونا، للتعبير عن التحرّر من العزلة، وإشراقة السماء التي تطلّ بعد الأوقات الصعبة، وتم الكشف عن العمل لأول مرة في عام 2020 في (Fed Square) في ملبورن بأستراليا، مع خروج المدينة من الإغلاق الثالث بسبب الوباء، وفي وقت لاحق من ذلك العام، سافر العمل الفني إلى مدينة شينزين في الصين، ومنذ ذلك الحين تنقّل ليسعد الجماهير في جميع أنحاء أستراليا، بالإضافة إلى العديد من مناطق العالم مثل هونغ كونغ وبلجيكا وكندا، وفي هذا الشتاء تعدّ دبي محطّته الأولى في الشرق الأوسط. أمّا من حيث التصميم، على حد قول نيمرود، فيعتبر «Sky Castle» استكشافاً لإمكانية استخدام الهياكل التي ينفخ فيها الهواء كعمارة مؤقتة في الأماكن العامة، وقام بتصميمه وتنفيذه استوديو (ENESS Studio)، والذي يتميز بامتلاكه لفريق من المبدعين متعدّدي التخصصات، يضمّ فنانين وموسيقيين ومهندسي برمجيات، ومصممين صناعيين.
عروض فريدة يؤكّد عرض «Sky Castle» على دور حي دبي للتصميم كمركز إبداعي رائد في المنطقة، يقدّم عروضاً متنوعة ومتفردة ومؤثّرة ويجلب الأعمال الإبداعية إلى دولة الإمارات والمنطقة، حيث يشكّل الفن جزءاً مهمّاً من النظام البيئي للحي إلى جانب التصميم والأزياء والهندسة المعمارية. كما يتضمّن موسم الشتاء في الحي أيضاً مجموعة من الأنشطة في مختلف المجالات الإبداعية والاحتفالية والصحية، تمتدّ على مدار 6 أسابيع حتى 29 يناير المقبل، وتشمل سلسلةً من التركيبات من قبل شركة (SVD) للأزياء المعاصرة، ومزيجاً من العروض المتخصّصة بالجانب الصحي، والتي تجلب الراحة الجسدية والعقلية إلى نسيج مجتمع حي دبي للتصميم، إضافة إلى مجموعةً منسّقةً من الفنانين الموسيقيين، بما في ذلك ميزتان للموسيقى الكلاسيكية، وكذلك جلسة الطبول الأولى في حي دبي للتصميم بقيادة طبول دبي.