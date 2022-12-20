أحمد عبد العزيز: غيابي عن السينما.. إيجابي!

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أكد الممثل المصري أحمد عبد العزيز أن غيابه عن السينما سببه في المقام الأول، يعود إلى عدم جودة الموضوعات التي عرضت عليه في الفترة الأخيرة، إلى جانب ميوله تجاه الأعمال التلفزيونية والتي تسهم في الوصول إلى قاعدة جماهيرية كبيرة على عكس جمهور السينما، لذلك يعتبر الغياب أمراً صحياً.

حول عودة تناول الأعمال الأدبية في الدراما مؤخراً، أوضح عبد العزيز لـ«الاتحاد»، أن تلك الظاهرة موجودة منذ القرن الماضي، وقد حققت الدراما من ورائها جماهيرية عريضة ونجاحا باهراً، بجانب أن الأدب العربي زاخر بالعديد من المبدعين لما لهم من تأثير فعال أثرى الساحة الفنية بفضل أعمالهم الأدبية، التي تناولت أحلام وهموم وقضايا المجتمعات.

جدير بالذكر أن عبد العزيز يخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال المسلسل التاريخي «سر السلطان»، عن قصة يوسف إدريس «سره الباتع»، ويجسد شخصية أحد كبار أعيان القُطر المصري الذي يتمتع بالوطنية.

ووصف الإستعانة بالأعمال الأدبية لصنع دراما بأنها أمر جيد مع انتشار المنصات وتراجع القراءة بنسبة كبيرة بين الأجيال الحالية بسبب وتيرة الحياة السريعة، وتثير فضول لدى المشاهد للعودة إلى الرواية الأصلية.

وعن تدوال مواقع التواصل الإجتماعي مشاهد من أعماله السابقة القديمة، أكد عبد العزيز أن ذلك دليل علي تأثير تلك الأعمال وأنها راسخة في وجدان المشاهدين.