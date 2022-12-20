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ماسك يحدد.. التصويت في استطلاعات تويتر سيقتصر على هؤلاء فقط..!

ماسك
20 ديسمبر 2022 11:39

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إن مشتركي تويتر الحاصلين على علامة التوثيق الزرقاء فقط هم الذين سيتمكنون من التصويت في استطلاعات الرأي المستقبلية المتعلقة بالسياسة على المنصة، في أول تعليقات له منذ أن صوت ملايين المستخدمين لصالحه للتنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي للموقع.

وقال رئيس تسلا إنه "سيلتزم" بنتيجة استطلاع الرأي،الذي أطلقه، وسأل مستخدمي تويتر عما إذا كان ينبغي عليه التنحي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتم تأكيد النتيجة صباح يوم الاثنين، حيث قال 5ر57% من أكثر من 5ر17 مليون حساب صوتوا إنه يجب أن ينسحب من دوره.

ونشر ماسك الاستطلاع على تويتر مساء الأحد، وقال إنه سيحترم نتيجته وذلك بعد أسابيع من القرارات المثيرة للجدل.

 

 

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المصدر: وكالات
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