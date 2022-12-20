مفاجآت جديدة في قضية آمبر هيرد وجوني ديب

أعلنت الممثلة الأميركية آمبر هيرد، في منشور على "إنستغرام"، أنها ستسوي دعوى تشهير أقامها ضدها زوجها السابق جوني ديب، بعد أشهر من محاكمة متلفزة استمرت لأسابيع.
ووصفت هيرد قرار التسوية مع ديب بأنه "صعب للغاية"، مضيفة أنه جاء بعد "قدر كبير من المداولات".
وفي بيانها، صاغت هيرد التسوية على أنها الملاذ الأخير، ووصفتها بأنها "فرصة لتحرير نفسي من شيء حاولت تركه منذ أكثر من ست سنوات وبشروط يمكنني الموافقة عليها".
واعتبرت هيرد أن تسوية القضية ستسمح لها بقضاء وقتها "بشكل منتج وهادف"، بعد "سنوات عديدة كنت فيها محبوسة في عملية قانونية شاقة ومكلفة، والتي أثبتت أنها غير قادرة على حمايتي وحقي في حرية التعبير".
وكانت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا قضت في يونيو الماضي بأن هيرد، بطلة فيلم أكوامان، شوهت سمعة ديب، بطل فيلم قراصنة الكاريبي، في محاكمة استمرت ستة أسابيع وشوهدت جلساتها على نطاق واسع وتضمنت أدلة واضحة وصريحة وشهادة توضح بالتفصيل العلاقة المتوترة بين الزوجين السابقين.
وحكمت هيئة المحلفين أيضا لصالح هيرد في بعض جوانب دعواها المضادة ضد ديب. ومنحت الهيئة ديب تعويضا قدره 15 مليون دولار من هيرد بينما منحتها تعويضا بواقع مليوني دولار.
ورفع ديب "58 عاما" الدعوى على هيرد مطالبا بتعويض قدره 50 مليون دولار، قائلا إنها أساءت لسمعته عندما وصفت نفسها "بالشخصية العامة التي تمثل مأساة العنف المنزلي" في مقال رأي في إحدى الصحف.
وفي المقابل، طالبت هيرد "36 عاما" بتعويض قدره 100 مليون دولار، قائلة إن ديب أساء لها عندما وصف محاميه اتهاماتها بأنها "كيدية".
ونفى ديب ضرب هيرد أو أي امرأة، وقال إن هيرد هي من استعملت معه العنف في علاقتهما.