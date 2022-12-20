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«عضة قطة» تتسبب في موت مربيها

«عضة قطة» تتسبب في موت مربيها
20 ديسمبر 2022 08:03

في حادثة غريبة في الدنمارك، توفي ثلاثيني بسبب عضة قطة منذ 4 أعوام، كان يداعبها في منزله بعد أن تبناها من مأوى للحيوانات.

وغرزت القطة أسنانها في يده التي تورمت، ما اضطره إلى الخضوع إلى العديد من العمليات الجراحية، ثم بتر يده. 


وكانت الحالة الصحية لهنريك كريغبوم بلاتنير تزيد سوءاً منذ 2018، بعد إصابته بـ«بكتيريا آكل اللحم».

وانتهى الأمر بوفاته في المستشفى، الذي مكث فيه عدة أشهر، خضع خلالها لعدد من الجراحات، وكانت استجابته ضعيفة للعلاج، بسبب إصابته بالالتهاب الرئوي، والسكري، وضعف جهاز المناعة، والنقرس. 

 

المصدر: وكالات
الحيوانات
الحيوانات الأليفة
قطة
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