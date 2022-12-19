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2.6 مليون دولار لدمية فيلم «إي تي»

2.6 مليون دولار لدمية فيلم «إي تي»
20 ديسمبر 2022 01:36

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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بيع الدمية الفضائية الشهيرة من فيلم "إي تي" بمبلغ قياسي

حققت الدمية الأصلية للكائن الفضائي الذي تمحورت حوله قصة فيلم «إي تي» الشهير  2,6 مليون دولار، في مزاد نهاية الأسبوع الفائت.. وكانت هذه الدمية القطعة الأبرز في هذا المزاد الذي نظمته دار «جوليانز» وشركة «تورنر كلاسيك موفيز» لمدة يومين، وضم أيضا 1300 قطعة أكسسوار من عالم السينما، بينها قفازا الملاكمة اللذان وضعهما روبرت دي نيرو في فيلم «ريجينغ بول» ومطرقة فيلم «ثور».
ولا يزال الكائن الفضائي هذا من أشهر شخصيات الثقافة الشعبية وأعمال الخيال العلمي منذ بدء عرض فيلم «إي تي» الذي أخرجه ستيفن سبيلبرغ، وحقق نجاحاً ساحقاً سنة 1982.

ستيفن سبيلبرج
الفضاء
الكائنات الفضائية
السينما
روبرت دي نيرو
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