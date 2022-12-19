«أفاتار» يكتسح شباك التذاكر

لوس أنجلوس (أ ف ب)

اكتسح الجزء الجديد من سلسلة أفلام «أفاتار» الذي يحمل اسم «ذي واي أوف ووتر»، المنافسة على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية، مع إيرادات بلغت 134 مليون دولار، وفق شركة إكزبيتر ريليشنز.

غير أن هذا الرقم الذي يوازي حوالي عشرة أضعاف إيرادات الأفلام الأربعة التالية في تصنيف الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر، كان أدنى من توقعات المحللين.

مع ذلك، حصد الفيلم الذي يلعب بطولته سام ورثينجتون وزوي سالدانا إيرادات إضافية بلغت 300 مليون دولار على الصعيد العالمي، ما يرفع إجمالي عائداته إلى 434 مليوناً.