9 نجوم يعودون للسباق الرمضاني

محمد قناوي (القاهرة)

يشهد الموسم الرمضاني المقبل عودة عدد من النجوم الغائبين عن الساحة الفنية، بعد ابتعادهم عن المشاركة في الأعمال الدرامية خلال المواسم الرمضانية الماضية، وكانت أبرز العائدين منى زكي بمسلسل «تحت الوصاية» تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير، ويتناول قصة حياة «صيصا» المرأة التي ارتدت الجلباب الصعيدي وتنكرت في ملابس الرجال لمدة 40 عاماً، وعملت في عدد من الأعمال الشاقة لتربية ابنتها.

وقد خرجت منى العام الماضي من السباق بمسلسل «لام شمسية» في اللحظات الأخيرة بسبب إصابة عدد من العاملين في العمل بكورونا.

وبعد غياب 5 سنوات عن موسم رمضان، تعود علا غانم بمسلسل «توحة»، وتجسد شخصية عاملة «مخبز» ترعى أشقاءها، إخراج محمد النقلي وتأليف أحمد صبحي.

وتعود إسعاد يونس للشاشة الرمضانية من خلال مسلسل «كامل العدد»، وتجسد شخصية والدة شريف سلامة، ويشهد مسلسل «ضرب نار»، عودة ياسمين عبدالعزيز بعد غياب موسمين أثر تعرضها لأزمة صحية ويشاركها البطولة زوجها أحمد العوضي، إخراج مصطفى فكري، وتأليف ناصر عبدالرحمن.

وأعلن عمرو يوسف عن عودته لخوض سباق موسم رمضان بمسلسل «الجبل»، بعد غياب ثلاث سنوات، ويشاركه بطولته أحمد السقا، تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

وتعود غادة عبد الرازق بمسلسل «تلت التلاتة»، إخراج محمد هشام الرشيدي، يشهد عودتها إلى السباق الرمضاني بعد غياب عام واحد، حيث كانت آخر مشاركة لها في 2021 بمسلسل «لحم غزال».

ومن الفنانين العرب الذين يعودون لشاشة رمضان القادم نادين نجيم نسيب بمسلسل «وأخيراً»، ويدور حول نزوح اللاجئين السوريين ومعاناتهم في التنقل بين البلاد الأوروبية، قصة بلال شحادات وإخراج أسامة الناصر، ويشاركها بطولته قصي خولي العائد أيضاً للدراما الرمضانية بعد أن غاب الموسم الماضي بعد توقف الاستعدادات للجزء الثاني من مسلسل «عشرين عشرين».

كما يعود تيم حسن بعد غياب، بمسلسل «عاصي الزند»، وتدور أحداثه في حقبة تاريخية تسرد حالة خاصة بمنطقة على نهر العاصي، إخراج سامر برقاوي.