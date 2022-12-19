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الجليد يتسبب في إلغاء رحلات بمطار فرانكفورت

الجليد يتسبب في إلغاء رحلات بمطار فرانكفورت
19 ديسمبر 2022 12:25

تسبب الجليد في اضطراب العمليات في مطار فرانكفورت الدولي - أكبر مطار في ألمانيا - صباح اليوم الاثنين.

وأعلن المطار أنه نظرا للأحوال الجوية ستكون هناك تأخيرات في العمليات وإلغاء للرحلات.

وبحسب متحدثة باسم المطار، تم بالفعل صباح اليوم إلغاء 176 عملية إقلاع وهبوط من أصل 1100 عملية كانت مقررة ليوم الاثنين. وطُلب من المسافرين الاستفسار عن وضع رحلتهم، والحضور إلى مكتب تسجيل الوصول مبكرا قدر الإمكان.

وقالت المتحدثة إن عمليات الطيران لم تتوقف تماما، موضحة في المقابل أن هناك تقييدا في العمليات يقضي بعدم تسيير سوى عدد معين من الطائرات - أقل من المعتاد - كل ساعة.

وأشارت المتحدثة إلى أنه تم إغلاق المدرج الشمالي الغربي في الصباح، مضيفة أن فرق الخدمة الشتوية ومركبات كسح الجليد تعمل على الدوام، موضحة أن تخليص الطائرات من الجليد يؤدي أيضا إلى تأخيرات.

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المصدر: وكالات
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