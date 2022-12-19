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وفاة طبيب النفس المصري يحيى الرخاوي

وفاة طبيب النفس المصري يحيى الرخاوي
19 ديسمبر 2022 08:50

توفى أستاذ الطب النفسي والأديب الدكتور يحيى الرخاوي، مساء الأحد، عن عمر ناهز 89 عاما، وستقام صلاة الجنازة اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر بمسجد بلال بن رباح بالمقطم.

يُذكر أن يحيى توفيق ماضي الرخاوي، أستاذ الأمراض النفسية بكلية طب القصر العيني، وُلد في 1 نوفمبر 1933.

وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1957، ودبلوم الأمراض الباطنية عام 1959، ودبلوم الأمراض النفسية والعصبية عام 1961، ودكتوراه الطب النفسي عام 1963.

وأثرى الطبيب الراحل المكتبة العلمية بالعديد من المؤلفات التي بلغ عددها أكثر من 40 كتاباً.

وأشرف على 34 دراسة علمية للماجستير والدكتوراه، وهو عضو مؤسس للكلية الملكية للأطباء النفسيين.

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