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زيت الطهي وقود طائرة في رحلتها بين لندن ونيويورك!

زيت الطهي وقود طائرة في رحلتها بين لندن ونيويورك!
19 ديسمبر 2022 07:48

 أعلنت خطوط فيرجن أتلانتيك الجوية خططها لتشغيل رحلة بين لندن ونيويورك بطائرة من طراز بوينغ 787، والمدعومة فقط بزيوت النفايات والدهون، في خطوة مهمة لتقليل الأثر البيئي الكبير على قطاع الطيران، حسب «سي إن إن».

ووصفت هذه الرحلة، بأنها أول رحلة طيران في العالم عابرة للمحيط الأطلسي بصافي صفر انبعاثات كربونية، وستحلّق في السماء عام 2023، وتشتغل بالكامل بما يعرف بوقود الطيران المستدام. 

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ووقود الطيران المستدام يعتبر بديلاً للوقود الأحفوري الذي يستخدم مكونات مثل زيوت الطهي ومخلّفات الزراعة، ما يقلّل انبعاثات الكربون بمعدل 80 %.

المصدر: وكالات
لندن
نيويورك
الزيوت النباتية
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