خطوة مفاجئة من ماسك.. استطلاع بشأن التنحي عن إدارة تويتر
إيلون ماسك
19 ديسمبر 2022 07:17
فاجأ الملياردير الأميركي إيلون ماسك متابعيه بعدما أطلق استطلاعاً للرأي حول تنحيه من منصبه كرئيس لمنصة تويتر.
وأكد ماسك في تغريدة عبر حسابه اليوم الاثنين، أنه سيلتزم بنتائج الاستطلاع. فيما ردّ على إحدى الحسابات التابعة لقناة إخبارية محلية قائلاً "السؤال ليس العثور على مدير تنفيذي ، السؤال هو العثور على مدير تنفيذي يمكنه إبقاء تويتر على قيد الحياة".
وتعرض المدير التنفيذي لشركة تيسلا والمالك الجديد لتويتر إلى انتقادات عدة منذ استحواذه على المنصة.
وأثار تعليق تويتر غير المسبوق لحسابات خمسة صحفيين على الأقل بسبب مزاعم بأنهم كشفوا مكان وجود إيلون ماسك مالك الموقع رد فعل سريعا من مسؤولين حكوميين وجماعات ناشطة ومؤسسات صحفية في جميع أنحاء العالم اليوم الجمعة.
ومنذ شرائه المنصة مقابل 44 مليار دولار، أطلق الملياردير رسائل متضاربة حول ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به.
وأعاد الحسابات التي كانت محظورة سابقاً من قبل الشبكة الاجتماعية، بما في ذلك حساب الرئيس السابق دونالد ترامب.