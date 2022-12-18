«ميامي».. تختتم «مهرجان أم الإمارات»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

اختتم «مهرجان أم الإمارات»، الحدث الترفيهي السنوي الأبرز في المنطقة، بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فعاليات دورته السادسة مساء أمس، بروائع فرقة «ميامي» الغنائية التي قدمت على مسرح «ساحة العروض» باقة من أجمل أغنياتها، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت.

أدت «ميامي» مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، وأخذ الجمهور يردد كلمات أغلب أغنيات الفرقة حتى نهايتها، واستقبل الحضور الفنانين خالد ومشعل، بحفاوة كبيرة، وهما يؤديان مع فرقتهما الموسيقية فقرة غنائية موسيقية خليجية على وقع إيقاعات الطبول، ونغمات آلتي البيانو والدرامز، منها: «غلاي أنت غلاي» و«يكسر الخاطر» «يا عمري أنا» و«بستأنس» و«حبيب الروح» و«الليلة» و«جويرة» و«معاك راضي».

أجواء خلابة

وأعرب أعضاء الفرقة عن سعادتهم بتقديم عرض غنائي ثان بعد نجاح حفلهم الأول في افتتاح «مهرجان أم الإمارات»، الذي رفع شعار «كامل العدد»، ليعودا من جديد على مسرح «ساحة العروض»، ويشاركوا الحضور لحظات لا تنسى من الغناء والبهجة وسط الأجواء الشتوية الخلابة على كورنيش أبوظبي، معتبرين أن هذا المهرجان من أضخم المهرجانات الترفيهية الفنية في المنطقة، والتي يجتمع من خلالها العائلات والأطفال بمختلف الجنسيات، ليعيشوا تجربة فنية ترفيهية استثنائية.

مغامرة وتشويق

وقد عاش زوار «مهرجان أم الإمارات» 10 أيام من البهجة وسط أجواء مليئة بالمتعة والمغامرة والتشويق، حيث استمتع رواده بالكم الهائل من الأنشطة الغامرة وعروض الموسيقى المباشرة على مسرح «ساحة العروض» الذي استضاف نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، وهم: «ميامي» وأريام وأصيل هميم ومحمد حماقي ولبنى بغدادي، بالإضافة إلى عدد من المأكولات الشهية والمشروبات اللذيذة والتجارب الإبداعية والترفيهية، في 6 مناطق مميزة، هي «عالم الإبداع، منطقة التشويق، متنزه التسلية، بستان التذوّق، ساحة العروض، وحيّ التسوّق».

ألعاب تفاعلية

حمل المهرجان هذا العام ألعاباً وفعاليات مبهرة ترضي تطلعات أفراد الأسرة والأصدقاء، وجذبت الأنشطة المختلفة الأطفال من مختلف الجنسيات والأعمار، ضمن أجواء مثالية وآمنة، ومنها: جولات الكرنفال وورش العمل الإبداعية وألعاب الواقع الفعلي والمعزز التي تعتمد على التفاعل والتعاون بين المشاركين لإذكاء روح المنافسة، إضافة إلى العروض البهلوانية وتسلق الحبال والتأرجح، إلى جانب منطقة «التسلية» التي توفر حزمة من الفعاليات والأنشطة والتحديات والمسابقات المليئة بالمرح، إضافة إلى جولات بيت المرح «فان هاوس» و«أنيما»، وألعاب تنمي مهارات الصغار.

أفكار إبداعية

ويحرص «مهرجان أم الإمارات» سنوياً على تقديم أفكار إبداعية، تتماشى مع تطلعات جمهوره، وهذا يتجسد في العديد من ألعاب الواقع الافتراضي، وهي ألعاب بتقنية الـVR الجماعية التفاعلية، ومن بينها لعبة «فيرسوس».

كأس العالم

وسط حضور جماهيري غفير، اجتمع أمس مشجعو كرة القدم في «مهرجان أم الإمارات» لمشاهدة المباراة النهائية لمونديال كأس العالم «قطر 2022»، بين الأرجنتين وفرنسا، عبر الشاشات الضخمة التي خصصها المهرجان لمتابعة المباريات، ضمن أجواء من الحماس والفرح.

مسابقات

ألعاب المسابقات خلقت نوعاً من التنافسية بين أفراد الأسرة والأصدقاء، خصوصاً لعبة كرة السلة، ورمي الكرات، وصيد البطات، كما شكلت الأكشاك الصغيرة فرصة لربح العديد من الدببة والشخصيات المحببة لدى الأطفال، ما أضفي أجواء من السعادة إثر الشعور بالفوز.