«جبل جيس».. مغامرات تحبس الأنفاس

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

مع انخفاض درجات الحرارة وتحسن الحالة الجوية، تنشط حركة الرحلات الخارجية وبالتحديد الجبلية، والتي تتركز في إمارة رأس الخيمة بـ«جبل جيس»، والذي أصبح مزاراً شتوياً يقصده آلاف الأفراد والعوائل، فما إن يأتي الشتاء حتى تبدأ الأسر في التخطيط للخروج لقضاء أوقات ممتعة في هذه المناطق الجبلية الساحرة أو البرية الممتعة، وسط أجواء رائعة ونسمات باردة، لما تتميز به تلك المناطق من طبيعة خلابة.

إطلالة بانورامية

أكد المواطن أحمد السويدي، أن إمارة رأس الخيمة أصبحت من الوجهات السياحية التي يحرص على زيارتها في هذه الفترة من السنة، وقضاء الإجازة فيها برفقة أسرته، حيث إنها تتميز بممارسة الأنشطة المتنوعة، خاصة في منطقة جبل جيس الذي أصبح الوجهة الأمثل للكثير من العوائل نتيجة انخفاض درجات الحرارة واعتدال الطقس، ناهيك عن فرصة تنفس الهواء النقي، منوهاً إلى أنه كغيره من الأسر يستمتع بالأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها عبر «جيس سليدر»، هذه الزلاجة التي تسير على أطول مسار فولاذي في المنطقة في جبل جيس، وتصل سرعة الزلاجات بها إلى 40 كم في الساعة، خلال انزلاقها من مرتفعات جبال الحجر على مسار منخفض الارتفاع، لتوفر بذلك جولة رائعة بإطلالة بانورامية مذهلة على التضاريس الجبلية الخلابة، وهي مصممة بأعلى معايير السلامة والشروط الفنية المطبقة لتحقيق عامل الأمان، إضافة إلى امتثالها لمعيار (ISO 19202)، وأحدث تقنيات التصميم المخصصة لمتطلبات تخطيط المسارات، وتصميم وحساب وتصنيع وإنشاء واختبار أنشطة التزلج الصيفية وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للمغامرات في المنطقة، ليوفر للعائلات وعشّاق المغامرة فرصة الاستمتاع بتجربة مبهجة في هذه الوجهة السياحية المبهرة، خاصة أنها تتيح التجربة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 أعوام فما فوق، ليستقلوها بمفردهم شريطة أن ألا تقل أطوالهم عن 1.35 متر.

مغامرة الانزلاق

ولا تزال وجهة جبل جيس هي المفضلة لدى الكثيرين من محبي المغامرات والاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة مثل تجربة «جيس فلايت»، أطول مسار انزلاقي في العالم، و«جيس سكاي تور»، و«مخيم بير جريلز للمستكشفين»، ولم تكتف المنطقة بتخصيص مساحات للمغامرات والترفيه، بل وفرت أيضاً مساحة لمحبي تذوق الطعام في القمة عبر مطعم «1484 من بورو»، الذي يقع في أعلى نقطة في دولة الإمارات، بشرفته المذهلة التي خضعت للتوسعة والتجديد، إضافة إلى «صالة

(The View by 1484) الجديدة.