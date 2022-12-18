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5 عادات غذائية تعزز المناعة

5 عادات غذائية تعزز المناعة
19 ديسمبر 2022 02:02

القاهرة (الاتحاد)

يحمل فصل الشتاء بعض الأمراض الموسمية المرتبطة بانخفاض درجات الحرارة، مثل نزلات البرد والسعال والحمى، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة، وقد نقل موقع «Indian Express» الهندي عن خبراء الصحة عدة نصائح بالتركيز على عادات غذائية مفيدة لمنع الإصابة وتحسين المناعة، ومنها:

البروتينات
لا تنس تضمين الكثير من البروتينات في نظامك الغذائي هذا الموسم، حيث يعمل البروتين كواقٍ قوي لمحاربة العدوى وتعزيز مناعتك.

الكُركُم
معزز مناعي معروف، لذلك يجب الحرص على إضافته إلى وجباتك، أو تناول حليب الكركم أو المشروب الذهبي قبل النوم.

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الزنجبيل
يشتهر بقدرته على محاربة عدوى البرد والسعال، بجانب فوائده العديدة الأخرى، ومن بينها أنه مضاد للالتهابات.

الأملا
تحتوي فاكهة الأملا على كمية كبيرة من فيتامين (ج)؛ لذلك عليك تناول ثمرة واحدة في اليوم، تكفي لعدم زيارة الطبيب.

الماء
غالباً ما يتم إهمال شرب المياه، لاسيما في فصل الشتاء؛ لأننا لا نشعر بالعطش، ونتيجة لذلك، تصاب أجسادنا بالجفاف الذي يضعف مناعة الجسم؛ لذا عليك أن تحرص على شرب كمية كافية من الماء لتعزيز مناعتك.

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