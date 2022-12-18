ميساء مغربي «لكل فجر أذان»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض الممثلة المغربية ميساء مغربي أولى تجاربها الدرامية على المنصات الرقمية، من خلال مسلسل «لكل فجر أذان»، من 8 حلقات، حول مجموعة من الأصدقاء تحدث بينهم العديد من المفارقات التي تؤثر سلباً على علاقاتهم، بسبب التحديات والصعوبات التي تواجههم.

تنتظر ميساء عرض مسلسلها الخليجي «آدم وحواء»، وتجسد من خلاله شخصية طبيبة تعاني عدم الإنجاب، وتقرر تزويج زوجها لتحقيق حلم الأبوة لديه، ويتناول حياة 4 سيدات وكيف يتخطين الضغوط التي تواجههن، تأليف علي شمس، وإخراج حسين الحليبي، ويشارك في بطولته محمد العلوي، وهدى الخطيب.

وأعربت مغربي عن سعادتها برد الفعل تجاه فيلمها السعودي «نور.. وجوه محرمة»، والذي يعرض حالياً على إحدى المنصات الرقمية، في أول تجربة إخراجية لها، وتدور أحداثه حول ثلاثة أجيال مختلفة في مدينة الرياض، بدءاً من حقبة السبعينيات مروراً بالثمانينيات والألفية الجديدة وصولاً إلى الفترة الحالية، تأليف خالد الراجح، وشارك في بطولته علي القريشي، وريماس منصور، وتم تصوير أحداثه في أبوظبي.