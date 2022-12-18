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بغداد: ترميم 47 ألف مخطوطة تراثية

بغداد: ترميم 47 ألف مخطوطة تراثية
19 ديسمبر 2022 02:02

بغداد (أ ف ب) 

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بدأت دار المخطوطات العراقية مهمة حفظ 47 ألف مخطوطة وكتاب عمرها قرون، بدعم من خبرات أوروبية، بالإضافة إلى التحويل الرقمي لمجموعة مخطوطاتها، وترميم كتب عمرها مئات السنوات، فضلاً عن لوحات خط عربي، تضررت بفعل الرطوبة والحشرات والاستخدام البشري على مدى قرون، ويقول مدير عام دار المخطوطات العراقية أحمد العلياوي: إن بعض المخطوطات «يصل عمرها إلى 1000عام»، ويشير إلى وجود مخطوطات «باللغات العربية والفارسية والتركية والعبرية والكردية» تمثل «تنوعاً ثقافياً هائلاً»، فضلاً عن «الرقع الخطية واللوحات المكتوبة بأيدي كبار الخطاطين العرب والأجانب».

بغداد
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