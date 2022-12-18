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بابا نويل في سباق حول العالم

بابا نويل في سباق حول العالم
19 ديسمبر 2022 02:02

وسط أجواء الكريسماس واحتفالات العالم بعيد الميلاد، تحولت ملابس بابا نويل إلى رمز للعمل الخيري ومساعدة الفقراء ومنع الإساءة للأطفال، ففي العاصمة الإسبانية مدريد شارك آلاف المتسابقين الذين ارتدوا ملابس بابا نويل في سباق خيري لدعم الأسر الفقيرة والمعيلة، كما شهدت مدينة البندقية الإيطالية سباقاً بالقوارب شارك فيه مئات من بابا نويل، فيما اختار أكثر من مئة بابا نويل ياباني الانطلاق في موكب بالدراجات النارية في شوارع طوكيو للدعوة إلى التجمع الأسري خلال العطلات ومنع إساءة الأطفال، وانطلقت فعاليات سباق «سانتا رايد» السنوي في مدينة صوفيا البلغارية بمشاركة العشرات الذين ارتدوا ملابس بابا نويل خلال استعراضاتهم بالدراجات النارية، لينتهي السباق بتقديم الهدايا للأطفال في دور الأيتام.

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