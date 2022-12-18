ألمانيا تسترجع مسروقات متحف دريسدن

فرانكفورت (ألمانيا) (أ ف ب)

أعلنت السلطات الألمانية أن الشرطة عثرت ليل الجمعة/ السبت في العاصمة برلين على 31 قطعة كاملة أو منقوصة من المجوهرات النفيسة التي يحوي بعضها قطعاً ماسية، وسُرقت قبل ثلاث سنوات من متحف في مدينة دريسدن شرقي البلاد، من بينها وسام النسر الأبيض البولندي المرصع بالماس على شكل نجمة صدر، ويأتي ذلك بالتوازي مع محاكمة ستة مشتبه بهم متهمين باقتحام متحف Grunes Gewolbe (القبو الأخضر)، وسرقة قطع مرصعة بأكثر من 4300 ماسة، إحداها من عيار 49 قيراطاً، بقيمة إجمالية لا تقل عن 113.8 مليون يورو. ويفحص متخصصون المضبوطات للتأكد من أصالتها واكتمالها.