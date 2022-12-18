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ذراع آلية ستفحص مركبة سويوز الفضائية

أرشيفية
18 ديسمبر 2022 18:25

قالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) اليوم الأحد، إن ذراعاً آلية كندية الصنع، طولها 17 متراً، في محطة الفضاء الدولية ستفحص مركبة فضاء سويوز الراسية على المحطة، بعدما لوحظ تسرب قبل جولة في الفضاء الأسبوع الماضي.

وبعد إلغاء الجولة يوم 15 ديسمبر، قالت روسكوزموس إن ضرراً لحق بالهيكل الخارجي بمقصورة تجميع الأدوات في كبسولة سويوز إم.إس-22. وقالت إنه تسرب في المبرد.

وأضافت روسكوزموس أن رواد الفضاء سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتيلين وآنا كيكينا كانوا يحظون بيوم من الراحة في محطة الفضاء وسيشاهدون نهائي كأس العالم لكرة القدم.

وذكرت روسكوزموس في بيان: «سيجري فحص سويوز إم.إس-22 بكاميرات نظام التحكم من بعد بمحطة الفضاء (إس.إس.آر.إم.إس). وستُنقل النتائج إلى الأرض الاثنين».

وإس.إس.آر.إم.إس، المعروف باسم ذراع كندا2، طوله 17 متراً ويجري الصيانة وينقل الإمدادات ويربط المركبات بمحطة الفضاء.

وورد في البيان: «انخفضت درجة الحرارة في مركبة الفضاء المأهولة إم.إس-22 بسبب إجراءات المتخصصين من مركز التحكم في المهمة بالقرب من موسكو، وتظل ضمن الحدود المعينة».

وتجري التحضيرات لإطلاق سويوز إم.إس-23 من بايكونور في قازاخستان، وقالت روسكوزموس إن الإطلاق يمكن تعجيله، إن استدعت الحاجة.


 

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