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نصائح ذهبية للتخلص من حرقة المعدة

نصائح ذهبية للتخلص من حرقة المعدة
18 ديسمبر 2022 08:45

قدمت خبيرة التغذية ألبينا كوميساروفا نصائح للتغلب على حرقة المعدة، وأشارت إلى خمس قواعد تتعلق بالتغذية تفيد في ذلك، وفقاً لموقع RT.

وكتبت على تيليغرام: أوصي بتناول وجبات خفيفة خلال فترات متقاربة، وعدم شرب السوائل خلال تناول الطعام، ، والامتناع عن تناول الطعام قبل النوم بـ3-4 ساعات، كما يتوجب الابتعاد عن الأطعمة التي تسبب حرقة المعدة مثل القهوة والشوكولاتة والنعنع والطماطم والمأكولات الحارة واللحوم والمقبلات الدسمة.

وأضافت: "لا داعي لاتباع نظام غذائي يقوم على تناول الأطعمة المسلوقة أو المطبوخة على البخار لأن هذا من مخلفات الماضي ولا يخفف الحرقة".

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المصدر: وكالات
الأغذية
الطماطم
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