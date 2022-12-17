الأحد 18 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أمينة خليل.. 3 أفلام جديدة

أمينة خليل.. 3 أفلام جديدة
18 ديسمبر 2022 02:35

سعيد ياسين (القاهرة)

تشارك أمينة خليل في عدد من الأعمال الجديدة بين السينما والتلفزيون، حيث بدأت تصوير دورها في فيلم «شماريخ» وتجسد فيه شخصية زوجة تعيش مع زوجها ظروفاً صعبة وتساعده في التغلب عليها.
تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، بطولة آسر ياسين وخالد الصاوي ومحمد ثروت وآدم الشرقاوي ومصطفى درويش، تأليف وإخراج عمرو سلامة. 
 وأشارت أمينة إلى أنها تستعد لتصوير دورها في فيلم «شقو» مع عمرو يوسف ومحمد ممدوح وإخراج كريم السبكي، وتجسد شخصية راقصة ترتبط بشخص تحبه، كما أنها تعاقدت على فيلم جديد بعنوان «وش في وش» مع محمد ممدوح، وإخراج وليد الحلفاوي.
وكشفت عن أنها تستعد للمشاركة في مسلسل تشارك به في سباق رمضان المقبل لتواصل حضورها مع الدراما الرمضانية التي شاركت فيها العام الماضي بمسلسل «العائدون» مع أمير كرارة.
 وأوضحت أمينة أنها تشارك ضيفة شرف في الجزء الثاني من مسلسل «الوضع مستقر» مع خالد منصور وشادي ألفونس وسيد رجب وشيماء سيف، وإخراج وائل فرج، ويلقي الضوء على مطاردات أمنية للمجرمين والخارجين عن القانون، ويعرض خلال الموسم الشتوي على إحدى المنصات الإلكترونية.

أمينة خليل
آخر الأخبار
«قوت» بطلة كأس منصور بن زايد في الشارقة
الرياضي
«قوت» بطلة كأس منصور بن زايد في الشارقة
اليوم 17:48
حاكم عجمان يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده
الإمارات
حاكم عجمان يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده
اليوم 17:12
مصر تؤكد تضامنها مع العراق في مواجهة الإرهاب
عربي ودولي
مصر تؤكد تضامنها مع العراق في مواجهة الإرهاب
اليوم 17:10
«الشاهينية» تتألق بمنافسات الإيذاع في المرموم
الرياضي
«الشاهينية» تتألق بمنافسات الإيذاع في المرموم
اليوم 17:01
للمرة الأولى.. بابا الفاتيكان يتحدث عن قصة الاستقالة
عربي ودولي
للمرة الأولى.. بابا الفاتيكان يتحدث عن قصة الاستقالة
اليوم 16:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©