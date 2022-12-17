أمينة خليل.. 3 أفلام جديدة

سعيد ياسين (القاهرة)

تشارك أمينة خليل في عدد من الأعمال الجديدة بين السينما والتلفزيون، حيث بدأت تصوير دورها في فيلم «شماريخ» وتجسد فيه شخصية زوجة تعيش مع زوجها ظروفاً صعبة وتساعده في التغلب عليها.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، بطولة آسر ياسين وخالد الصاوي ومحمد ثروت وآدم الشرقاوي ومصطفى درويش، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وأشارت أمينة إلى أنها تستعد لتصوير دورها في فيلم «شقو» مع عمرو يوسف ومحمد ممدوح وإخراج كريم السبكي، وتجسد شخصية راقصة ترتبط بشخص تحبه، كما أنها تعاقدت على فيلم جديد بعنوان «وش في وش» مع محمد ممدوح، وإخراج وليد الحلفاوي.

وكشفت عن أنها تستعد للمشاركة في مسلسل تشارك به في سباق رمضان المقبل لتواصل حضورها مع الدراما الرمضانية التي شاركت فيها العام الماضي بمسلسل «العائدون» مع أمير كرارة.

وأوضحت أمينة أنها تشارك ضيفة شرف في الجزء الثاني من مسلسل «الوضع مستقر» مع خالد منصور وشادي ألفونس وسيد رجب وشيماء سيف، وإخراج وائل فرج، ويلقي الضوء على مطاردات أمنية للمجرمين والخارجين عن القانون، ويعرض خلال الموسم الشتوي على إحدى المنصات الإلكترونية.