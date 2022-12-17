حماقي.. ليلة «غنائية» لا تنسى

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أحيا الفنان محمد حماقي، مساء أمس، الحفل الثالث ضمن حفلات «ساحة العروض» في الدورة السادسة من «مهرجان أم الإمارات»، الحدث الترفيهي العائلي الأبرز في المنطقة، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مقدماً وسط حضور جماهيري لافت، باقة من أشهر أغنياته التي نالت رواجاً عربياً واسعاً.

استقبل الحضور حماقي بحفاوة كبيرة لحظة ظهوره على خشبة مسرح «ساحة العروض» على كورنيش أبوظبي، وهو يؤدي مجموعة من أجمل أغنياته الشبابية ذات الإيقاع السريع والرومانسية الغزلية، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي أخذ يردد معه كلمات الأغاني حتى نهايتها، من بينها: «أحلى حاجة فيكي» و«واحدة واحدة».

توليفة غنية

اختار حماقي خلال الحفل توليفة غنية من أبرز أغنياته بين قديمه وجديده، والتي حققت له نجاحاً وصدى كبيرين خلال مسيرته الفنية، ليرضي جميع أذواق حضور المهرجان من مختلف الجنسيات، حيث أدى «أدرينالين» و«جمالها استتثنائي» و«زيها مين» و«حاجة مستخبية» و«هنا جنبي» و«لا ملامة» و«قدام الناس».

أجواء خلابة

حماقي الذي حصد خلال مسيرته بعض الجوائز العالمية، منها «أم تي في» كأفضل مطرب في الشرق الأوسط، و«الباما» العالمية، وأفضل مغنٍ في الشرق الأوسط من «إي أم آي»، أعرب عن سعادته لملاقاة جمهور أبوظبي في «مهرجان أم الإمارات»، الذي يعتبره من أهم المهرجانات التي تجمع العائلات في مكان واحد، ليستمتعوا وسط الأجواء الشتوية الخلابة في الإمارات، بفعاليات ترفيهية فنية متميزة ومبهجة بامتياز، موضحاً أنه تشرف بأن يكون أحد الفنانين المشاركين في برنامج «ساحة العروض» الفني، الذي استضاف على مسرحه في الدورة الحالية ودورات المهرجان السابقة، نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

ليلة لا تنسى

وتمنى حماقي أن يكون قد أمتع جمهور «مهرجان أم الإمارات» من خلال قضاء ليلة غنائية لا تنسى، خصوصاً أنه جهّز لهذا الحفل باقة من الأغنيات التي تحمل في كلماتها وإيقاعاتها معاني الفرح، ليكون الحفل بمثابة عرض ترفيهي فني شبابي يرسم البسمة على وجوه الحضور، خصوصاً أنه يحرص في حفلاته الجماهيرية أن يصنع لحظات مميزة بينه وبين جمهوره، لتبقى محفورة في الذاكرة.

ميامي»..في الختام

«شكلت الحفلات الغنائية ضمن برنامج «ساحة العروض» على المسرح الرئيسي الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات الصوتية والإضاءة والديكور و«الجرافيك»، نقطة جذب للزوار، حيث أضفت أجواء من البهجة والسعادة على الحضور، وتختتم فعالياتها مساء اليوم فرقة «ميامي»، التي ستقدم باقة من أشهر أغانيها، في حفلها الثاني بالمهرجان، خصوصاً بعد أن لاقى حفلها الافتتاحي نجاحاً لافتاً وحضوراً واسعاً من قِبل الجمهور.