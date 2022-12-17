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جين فوندا تتعافى من السرطان

جين فوندا تتعافى من السرطان
18 ديسمبر 2022 02:35

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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أعلنت الممثلة والناشطة الأميركية جين فوندا أنها في طور التعافي من السرطان الذي أصيبت به، وأن وقف علاجها الكيميائي بات ممكناً، وقالت عبر موقعها على الإنترنت: «أشعر بأنني محظوظة جداً، وما يزيد سعادتي أن علاجي الكيميائي الأخير كان قاسياً، خلافاً لعلاجاتي الأربعة الأولى التي كانت سهلة جداً، ولم ينتج عنها سوى تعب لأيام قليلة»، وكانت فوندا أعلنت في سبتمبر الماضي إصابتها بمرض سرطاني في الجهاز اللمفاوي، وأعربت عن تفاؤلها بإمكان تعافيها، منتقدة انعدام المساواة بين الأميركيين في مجال تلقي الرعاية الصحية، وأكدت أنها واصلت عملها كناشطة خلال الأشهر التي كانت تكافح فيها المرض.

جين فوندا
السرطان
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