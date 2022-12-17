عُمان: اكتشاف فوهة نيزكية هائلة

مسقط (د ب أ)

أعلنت جامعة السُّلطان قابوس العُمانية عن اكتشاف فوهة نيزكية هائلة يبلغ قطرها كيلومتراً واحداً في ولاية محوت، ويقدم هذا الاكتشاف الفريد موقعاً علميّاً نادراً لدراسة آثار الارتطامات على الأرض مما لم يكن ممكناً من قبل، ويُرجّح الدكتور صبحي جابر نصر، أستاذ علوم الأرض بكلية العلوم، أن يكون عمر الفوهة 60 مليون عام، وأن قطر النيزك الذي تسبب في ظهورها يتراوح بين 50 و60 متراً، ما يجعلها إحدى أكبر الفوهات الصدمية في منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يحتوي الموقع على بعض المعادن الاقتصادية، وسيكون موقعاً مهماً للسياحة الداخلية والعلمية الدولية والتراث الوطني.