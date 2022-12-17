«بوكيمون»: إطلاق مسلسل رسوم متحركة جديد

باريس (أ ف ب)

طوَت شركة «بوكيمون» صفحة آش وبيكاتشو، بعد مسيرة مغامرات استمرت 25 موسماً، إذ أعلنت أنها ستطلق سنة 2023 «مسلسل رسوم متحركة جديداً» بشخصيات «لم يسبق أن عُرفت»، منها الثنائي ليكو وروي. وأوضحت «بوكيمون» المملوكة جزئياً لشركة «نينتندو» اليابانية، أن «عرض المسلسل الجديد سيبدأ في بلدان عدة سنة 2023»، وأضافت أن «المسلسل الجديد سيُطرح بعد الموسم الحالي» الذي تمحور للمرة الخامسة والعشرين على مغامرات شخصيتي آش كيتشوم وبيكاتشو، وستشكل حلقات خاصة «الفصل الأخير من مغامرات آش وبيكاتشو» و«تعطي لمحة عما يخبئه المستقبل» للشخصيتين الأيقونيتين.