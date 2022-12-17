حاضنة لـ«قرش المطرقة» في الإكوادور

كيتو (أ ف ب)

اكتُشِفت في أرخبيل غالاباغوس في الإكوادور حاضنة تكاثُر ثالثة لأسماك القرش المطرقة، وهي من الأنواع المعرضة لخطر الانقراض الشديد، وأوضح المسؤول الفني في منتزة غالاباغوس الوطني أن «اكتشاف مناطق التكاثر الجديدة بالغ الأهمية، خصوصاً في ما يتعلق بأسماك القرش المطرقة التي تشتهر بها جزر غالاباغوس والمعرضة لخطر الانقراض الشديد»، ووصف حماية هذا النوع في الأرخبيل بأنها «أمل للعالم»، مشيراً إلى أن «هذه الحاضنة ستُدرج في قائمة المناطق المهمة للحفاظ على أسماك القرش»، وهي فئة جديدة اعتمدها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، حيث توفر الحاضنات المأوى والحماية لأسماك القرش التي لا يتجاوز عمرها السنة، بما يتيح نموها.