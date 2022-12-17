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دنيا

مفاوضات اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي في مرحلة نهائية

إحدى جلسات مؤتمر كوب 15 حول التنوع البيولوجي في مونتريال
17 ديسمبر 2022 22:37

دخلت مفاوضات الأمم المتحدة الحاسمة لإبرام «اتفاقية سلام من أجل الطبيعة» مرحلتها النهائية، اليوم السبت، مع قرب اختتام محادثات وزراء البيئة من جميع أنحاء العالم المجتمعين في مونتريال لحضور مؤتمر «كوب15» حول التنوع البيولوجي.

لا يزال الطموح هو إبرام اتفاقية تاريخية بشأن التنوع البيولوجي بحلول 19 ديسمبر الجاري على غرار اتفاقية باريس للمناخ في 2015.

وقال هوانغ رونكيو وزير البيئة الصيني رئيس «كوب15»، اليوم، «لا تزال أمامنا تحديات كبيرة» في الأيام الثلاثة الأخيرة، «هذه هي مسؤوليتنا المشتركة».

في مونتريال، يتفق المراقبون على أن العديد من النقاط العالقة لا تزال قائمة بين 196 بلداً عضواً في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

ولا تزال على الطاولة مسألة الممارسات الزراعية والمبيدات وآليات المتابعة والمراقبة الضرورية لعدم تكرار فشل الاتفاقية السابقة التي تم تبنيها في «آيتشي» باليابان في 2010 ولم تتحقق أي من أهدافها تقريباً. حتى الهدف الرئيسي المتمثل في حماية 30% من الأراضي والبحار بحلول 2030 لا يزال يفتقر إلى إجماع.

ولا تزال المسألة المالية تسمم النقاشات. بالنسبة لبعض البلدان مثل البرازيل، يجب حل مسألة الموارد المالية قبل الالتزام بأهداف طموحة. ولا تزال دول الجنوب تدفع باتجاه إنشاء صندوق جديد خاص بالتنوع البيولوجي، مثل الصندوق الذي شكلته دول الجنوب في نوفمبر للتعامل مع الأضرار المناخية.

وتؤكد أن مبلغ 100 مليار دولار أميركي سنوياً ضروري، أي حوالى عشرة أضعاف التحويلات الحالية من الشمال إلى الجنوب.

وقال أكثر من 3100 باحث من 128 دولة، في رسالة مفتوحة اليوم السبت، إن «هناك التزاماً أخلاقياً» لوقف فقدان التنوع البيولوجي. وأضافوا «يمكن تحقيق ذلك إذا تحركنا الآن وبشكل حاسم»، مضيفين «نحن مدينون بذلك لأنفسنا والأجيال الصاعدة، لا يمكننا الانتظار أكثر».

والوقت يدهم المشاركين في المؤتمر، ف70% من الأنظمة البيئية في العالم تدهورت، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى النشاط البشري، وبات أكثر من مليون نوع مهدداً بالانقراض.

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المصدر: آ ف ب
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