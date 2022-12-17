عيسى شموط: «منشد الشارقة».. حُلم تحقق

الشارقة (الاتحاد) يشارك في برنامج «منشد الشارقة» الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، 12 متسابقاً من مختلف أرجاء العالم العربي، في النسخة الـ 14 منذ انطلاق الدورة الأولى، وكان من بين المتسابقين المنشد السوري عيسى شموط، الذي يتابع البرنامج منذ زمن طويل، قبل أن ينجح في المشاركة فيه والوصول هذا العام إلى قائمة المتنافسين في السهرات الأخيرة منه.
قال شموط، إنه يمارس فن الإنشاد منذ أن كان عمره 9 سنوات، وأن من أكثر العوامل التي جعلت منه منشداً متمكناً هو تجويده في التلاوة، فهو حافظ للقرآن الكريم منذ سن الخامسة عشرة، وهذه المسيرة تُوجت هذا العام بمشاركته في أداء الأذان بصحن الجامع الأموي بدمشق، إضافة إلى قراءة القرآن قبل صلاة الفجر في شهر رمضان المبارك، كما ظهر تلفزيونياً بقاعة الشرف في الجامع الأموي الذي أنشد شموط فيه أكثر من مرة.
وعن مسيرته بالإنشاد، قال شموط: تعلمت على يد كبار منشدي الشام الشيخ عبد الرحمن عبد المولا، شيخ منشدي عصره، الذي كان لي الشرف أن أتعلم على يديه طوال 13 عاماً، كما درست «علم الصولفيج» المعني بقواعد النوتة الموسيقية على يدي الموسيقار زياد قاضي أمين، الذي كان عازفاً للناي في فرقة الفنان الراحل صباح فخري، وهي المسيرة التي تكللت بتأسيس شموط لـ«فرقة الإيمان للإنشاد الديني» التي يديرها منذ عام 2015، مشاركاً في العديد من الفعاليات والمهرجانات بسوريا ولبنان.
وعن مشاركته في «منشد الشارقة» قال شموط: «المشاركة في هذا البرنامج حلم كل منشد، لأنه منصة إعلامية وفنية كبيرة تمنحنا دفعة معنوية هائلة كمنشدين، والشارقة وأهلها استضافونا وأحسنوا إكرامنا، بالصورة التي نعجز فيها عن شكرهم».