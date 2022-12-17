بعد أن أثار زوبعة.. ماسك يعيد حسابات صحفيين على «تويتر»
شعار تويتر أمام مقرها في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية
17 ديسمبر 2022 19:25
أعلن مالك موقع «تويتر» الملياردير إيلون ماسك أنه سيعيد تشغيل حسابات عدد من الصحفيين الأميركيين علقها على شبكة التواصل الاجتماعي بعد أن أثار تعليقها زوبعة.
وكتب الملياردير في تغريدة «الناس تكلّموا. الحسابات التي نشرت مكان وجودي سيلغى قرار تعليقها».
وأثار تعليق تلك الحسابات ردود فعل دولية. فقد هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على ماسك، فيما اعتبرت الأمم المتحدة قراره تعليق الحسابات «سابقة خطرة».
وشمل قرار التعليق أكثر من عشرة صحفيين. ورحب فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بقرار إعادة الحسابات، معتبراً إياه «نبأ سارا». لكنه أوضح عبر «تويتر» أن «مخاوف جدية ما زالت قائمة»، مشدداً على أن «لتويتر مسؤولية في مجال احترام حقوق الإنسان»، وحث إيلون ماسك على «التعهد باتخاذ قرارات تستند إلى سياسات متاحة للجمهور وتحترم الحقوق وبينها حرية التعبير».
نشر ماسك استطلاعاً للرأي على «تويتر» يسأل عمّا إذا كان يجب عليه إعادة تشغيل الحسابات المعلّقة على الفور أو خلال أسبوع. وأجاب نحو 59 في المئة من 3,69 ملايين مستخدم للإنترنت، شاركوا في الاستطلاع، بأنه يجب إعادة تشغيلها على الفور.
ويبدو أنه جرت إعادة تشغيل بعض الحسابات، مثل حساب الصحفي السابق في موقع «فوكس» أيرون روبار. وكتب روبار، في تغريدة شاكراً للناس دعمهم، «كنت في البداية مستاء من تعليق (حسابي)، ولكن سرعان ما أدركت أنّ الأمر سيجري على ما يرام لأنّني أنعم بدعم مجموعة رائعة على الإنترنت».
وعلقت حسابات نحو 12 صحافياً أميركياً على الشبكة. ومن بين هؤلاء، صحافيون عاملون في وسائل إعلامية مثل «سي ان ان» (دوني او ساليفان) و«نيويورك تايمز» (راين ماك) و«واشنطن بوست» (درو هارويل) ومستقلون.
بدأ الجدل الأربعاء عندما أعلن إيلون ماسك تعليق حساب «ايلون-جيت» (@elonjet) الذي كان ينقل بشكل تلقائي مسارات طائرته الخاصة. وغرّد البعض لاحقاً بشأن هذا القرار.
وبرّر ماسك تعليق الحسابات مؤكداً أنها كانت تعرّض سلامته وسلامة عائلته للخطر. وقال الأربعاء في تغريدة، إنّ سيارة كانت تقلّ أحد أطفاله تمّ تعقبها في لوس إنجلوس من قبل «مطارد مجنون»، في ما بدا أنه يقيم علاقة سببية مع الحساب الذي يحدد مسار طائرته الخاصة بالوقت الحقيقي.
وأضاف «نشروا موقعي الجغرافي بالتحديد في الوقت الحقيقي، ما يعني حرفياً الإحداثيات التي تسمح باغتيال، في انتهاك مباشر (وواضح) لشروط استخدام تويتر».
وشجبت الأمم المتحدة، تعليق هذه الحسابات. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش «يمثّل القرار سابقة خطرة في الوقت الذي يواجه فيه الصحفيون في كلّ مكان في العالم الرقابة والتهديدات الجسدية بل الأسوأ من ذلك».
من جهتها، ذكّرت فيرا جوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية بأن ثمة «خطوطاً حمراء» يجب عدم تخطّيها، مهدّدة إيلون ماسك في تغريدة بـ«عقوبات قريباً».