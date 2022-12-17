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9 نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

طبيبة تفحص صور أشعة
17 ديسمبر 2022 19:07

القاهرة (الاتحاد)
أكدت الجمعية الأميركية للسرطان أن التشخيص المبكر للمرض، يعتبر من أهم عوامل الشفاء وانخفاض معدل الوفيات، مع توافر فرص للمرضى لحياة أطول.

ونقل موقع «Eat This» الأميركي عن الأطباء توصيات مهمة لتقليل الإصابة، ومنها:
- اتباع نظام غذائي سليم غني بالفيتامينات.
- المحافظة على وزن صحي.
- ممارسة الرياضة بانتظام.
- عدم التدخين.
- الاعتدال في تناول اللحوم الحمراء.
- الاعتماد بشكل أكبر على الخضراوات والفاكهة.
- المحافظة على الصحة النفسية.
- اتخاذ تدابير احترازية إذا كان الشخص لديه عوامل خطر وراثية.
- معرفة عوامل الخطر في البيئة المحيطة.

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