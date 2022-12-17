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تويتر تتجه لإعادة المزيد من الحسابات على مدار 30 يوماً

تويتر تتجه لإعادة المزيد من الحسابات على مدار 30 يوماً
17 ديسمبر 2022 13:38

بدأت شركة تويتر إعادة الحسابات التي تم تجميدها لخرقها قواعد المنصة. وتعتزم الشركة إعادة المزيد من هذه الحسابات على مدار الأيام الثلاثين المقبلة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.

وقالت تويتر في سلسلة من التغريدات مساء أمس الجمعة، إنها حددت العديد من السياسات التي يكون فيها التجميد الدائم تصرفا "غير متناسب" مع خرق القواعد.   وأضافت تويتر أن الحسابات التي تم إعادتها لا تزال بحاجة للامتثال لقواعد الشركة. وتابعت "يظل التجميد الدائم إجراء تنفيذيا للانتهاكات الخطيرة".

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بعد أن أثار زوبعة.. ماسك يعيد حسابات صحفيين على «تويتر»

وقال مالك الشركة الملياردير إيلون ماسك في تغريدة منفصلة إنه "سوف يتم الآن رفع الحجب عن" كل الحسابات التي كشفت عن موقعه، عقب استفتاء أجرته منصة التواصل الاجتماعي.

وجمدت تويتر أوائل الأسبوع الجاري حسابات العديد من الصحفيين البارزين، بما في ذلك من صحيفة واشنطن بوست وشبكة سي إن إن الأخبارية، وصحيفة نيويورك تايمز- الذين يغطون أخبار ماسك، والذي قال إنها عرضت حياة أسرته للخطر.

المصدر: د ب أ
تويتر
إيلون ماسك
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