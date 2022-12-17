الكشف عن تغيير جذري في "آيفون"

يمكن لمستخدمي "آيفون" قريبا الحصول على تحديث لم يكن متاحا حتى الآن إلا لمن لديهم جهاز "أندرويد".

وعلى الرغم من أن غوغل لديها متجر تطبيقات رسمي، إلا أن الشركة لا تقيد الأجهزة بهذا السوق الفردي، ما يعني أن المالكين لديهم الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر بإضافة برامج إلى هواتفهم.

ولم تتبع آبل هذا المسار أبدا مع شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة التي أغلقت أجهزة "آيفون" الخاصة بها حتى لا يتمكن المستخدمون من تحميل البرامج أو تنزيل التطبيقات من مصادر غير رسمية.

وفي الواقع، المكان الوحيد الذي يمكن إضافة تطبيق فيه إلى "آيفون" هو عبر متجر تطبيقات آبل، ولكن هذا قد يكون على وشك التغيير.

ووفقا لتقرير صادر عن بلومبرغ، يمكن أن تخطط آبل لإجراء تحول من شأنه أن يسمح لمستخدمي "آيفون" بتثبيت أشياء على أجهزتهم عبر منصات أخرى.

ويُعتقد أن التحول في الاتجاه مدفوع بالتغيير القادم من قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي (DMA) الذي ينص على أنه يريد "وضع حد للممارسات غير العادلة من قبل الشركات التي تعمل كحراس بوابة في اقتصاد النظام الأساسي عبر الإنترنت".

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان إعلامي: "هذه منصات رقمية توفر بوابة مهمة بين مستخدمي الأعمال والمستهلكين - الذين يمكن لموقفهم أن يمنحهم القدرة على العمل كصانع قواعد خاصين، وبالتالي خلق عنق الزجاجة في الاقتصاد الرقمي. ولمعالجة هذه القضايا، سيحدد التحليل الميكانيكي الديناميكي (DMA) سلسلة من الالتزامات التي سيحتاجون إلى احترامها" بحسب «rt».

ويبدو أن هذه القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في عام 2024 وقد تعني أن آبل لن تضطر فقط إلى السماح بإتاحة تطبيقات الجهات الخارجية ولكن أيضا توفر التحميل الجانبي. ولم تصدر الشركة الأمريكية تعليقا رسميا بعد، لكن يبدو من غير المرجح أنها ستسمح بتثبيت أي تطبيق دون فحصه أولا.

وكانت قواعد آبل الصارمة تعني أن مستخدمي "آيفون" أصبحوا أقل احتمالا لتنزيل التطبيقات التي تتضمن برامج ضارة لسرقة البيانات.

وهذا شيء لا يمكن قوله لمستخدمي "أندرويد" الذين يواجهون تحذيرات أسبوعية تقريبا بشأن التطبيقات الخطيرة التي يمكن أن ينتهي بها الأمر إلى ترك الحسابات المصرفية مكشوفة.

وسيتعين علينا الانتظار لنرى كيف تطبق آبل هذه التغييرات.

وإلى جانب التغييرات في التطبيقات، ستتبنى آبل أيضا طريقة جديدة للمستخدمين لإعادة شحن أجهزتهم.

ويتم تقديم هذا التحديث في الوقت الذي يقدم فيه الاتحاد الأوروبي (EU) قانونا جديدا من شأنه إجبار شركات التكنولوجيا على استخدام منفذ شحن واحد عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة. وسيكون USB-C هو المنفذ المفضل لجميع الهواتف والأجهزة اللوحية والكاميرات المباعة في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2024.

وتم تأكيد الأخبار التي تفيد بأن آبل ستتخلى عن مقبس Lightning الحالي لـ USB-C على أجهزة "آيفون" المستقبلية من قبل غريغ جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق في جميع أنحاء العالم في عملاق التكنولوجيا.