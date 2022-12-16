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سفاري.. صديقة للبيئة

سفاري.. صديقة للبيئة
17 ديسمبر 2022 00:23

واشنطن (أ ف ب) 

أعلنت الولايات المتحدة التزامها بدعم الترويج لرحلات السفاري المراعية للبيئة في أفريقيا، في وقت بدأ القطاع السياحي في القارة يستعيد زخمه.

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وجاء إعلان الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن هذا الدعم خلال قمة استمرت ثلاثة أيام جمعت نحو 50 من القادة الأفارقة في واشنطن.

ونظراً لأن مصير الحياة البرية وملايين الهكتارات من الأراضي أصبح على المحك، يسعى صندوق سياحة المجتمعات والمحافظة على البيئة في أفريقيا الذي يديره مستثمرون وناشطون بيئيون إلى جمع نحو 75 مليون دولار لتمويل شركات تنظيم رحلات السفاري الآمنة في كل أنحاء القارة.

رحلات السفاري
السفاري
أفريقيا
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