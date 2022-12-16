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iOS الجديد.. أكثر أماناً

iOS الجديد.. أكثر أماناً
17 ديسمبر 2022 00:24

أبوظبي (وكالات)

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أبل تمنح هواتف آيفون ميزات إضافية مع تحديث iOS الجديد

طرحت آبل إصدار«iOS 16.2»، أحدث أنظمة تشغيل هواتفها الذكية، مشيرة إلى أن الإصدار يحمل عدداً من الميزات للمستخدمين.. وقالت آبل إن الإصدار الجديد يمنح هواتف آيفون ميزات أمان إضافية، ويوفر ميزة التشفير من طرف إلى طرف في خدمة iCloud  للتخزين السحابي، وذلك عبر ميزة الحماية المتقدمة للبيانات. ومع هذا الإصدار حصلت هواتف iPhone 14 على إعدادات محسنة لخاصية «الشاشة دائمة التشغيل»، إذ بات بإمكان المستخدمين التحكم بشكل أفضل بالتطبيقات والإشعارات التي تظهر في خلفيات شاشات هواتفهم بعدما كانت تلك الإشعارات تشتت انتباههم أحياناً.

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