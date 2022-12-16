بانيي يعاود الغناء بعد علاجه من السرطان

باريس (أ ف ب)

يعاود المغني الفرنسي فلوران بانيي إحياء الحفلات ضمن سلسلة من المهرجانات خلال 2023، بعدما اضطر إلى إلغاء جزء من جولته عام 2022 بسبب إصابته بسرطان في الرئة.

ونشر بانيي عبر حساباته على الشبكات الإجتماعية أسماء 12 مهرجاناً يشارك فيها خلال شهري يونيو ويوليو القادمين في فرنسا وسيون السويسرية، على أن يُعلَن لاحقاً عن حفلات موسيقية أخرى، على ما أوضح المنشور الذي لم يذكر أي معلومات عن الوضع الصحي للمغني البالغ 61 عاماً.. وكان بانيي أعلن قبل عام تقريباً إلغاء الحفلات الثلاثين المتبقية من جولة تتزامن مع عيد ميلاده الستين بسبب مرضه.