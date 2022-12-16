«منطقة التسوق» في «مهرجان أم الإمارات».. علامات فاخرة وذوق راق

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

خيارات متعددة، وفعاليات متنوعة وأنشطة تشويقية ترضي أذواق جميع زوار «مهرجان أم الإمارات»، ضمن تصميم إبداعي يشع بالألوان والأضواء والأشكال، منها «منطقة التسوق» الوردية التي تضع بين يدي الجمهور مجموعة واسعة من العلامات الفاخرة بالمحلات الراقية التي تعرض أكسسوارات وأحذية وعباءات وأقمشة وملابس جاهزة متنوعة، وسواها الكثير.

يشكل «حي التسوق» الذي يتضمن علامات تجارية عدة، تجربة فريدة من المنتجات المحلية المفضلة بألوانها الوردية وساحاتها التي تزينها الرسومات والتصاميم الإبداعية والإضاءة، حيث يزخر بالعديد من المحال التي تتنوع منتجاتها بين الملابس العصرية والتراثية والأكسسوارات والأحجار الكريمة والمجوهرات والأكواب المزينة برسومات إبداعية، وقد عبّر مجموعة من المشاركين عن سعادتهم بوجودهم في الحدث الذي شكل إضافة بالنسبة لهم، وأتاح لهم عرض منتجاتهم ضمن فضاء رائع ووسط جمهور مميز من مختلف الجنسيات.

تجربة ثرية

قالت إيمان السعودي، مشرفة محل بيع مجموعة من العلامات الخاصة بالعطور، كما تقدم عرضاً حصرياً بالمهرجان، إن الحدث شكل لها تجربة ثرية، وأتاح لها فرصة للتعامل مع أناس من أبوظبي والمنطقة من مختلف الجنسيات، مؤكدة أن الحدث اعتنى بكل كبيرة وصغيرة، من المحتوى والمعروض، وصولاً إلى الإبداع في التصميم، ما جعل الزوار في حالة انبهار نتيجة طابعه الراقي عن بقية المهرجانات، لافتة إلى أنها لاحظت أن الجمهور يقبل على شراء كل ما هو متميز وراق.

ثوب إماراتي

بينما تعرض فاطمة الملا مجموعتها المتميزة من الجلابيات والأثواب الإماراتية ذات الطابع التراثي والفخم، حيث زاوجت بين الرسم والطباعة وتطعيمها بالتطريز والخرز، ما جعل مجموعتها محل اهتمام الزوار، وأشارت إلى أنها فخورة بمشاركتها ضمن حدث كبير، جعلها تعيش تجربة متفردة، وحقق لها تواصلاً مع أناس من مختلف الجنسيات، إذ كانت تعرض منتجاتها على موقع «انستغرام»، كما أنها شكلت شبكة علاقات من خلال مشاركتها بالمهرجان والتي وصفتها بالمفيدة لها مستقبلاً.

تصاميم عصرية

بدورها، قالت المصممة مريم المرر، والتي تشارك بمجموعة من العباءات والملابس الجاهزة في «منطقة التسوق»، إن المهرجان فاق التوقعات، ففعالياته وبرامجه المتنوعة وانعقاده خلال هذه الفترة ضمن أجواء الطقس المعتدلة، جعلته يشهد توافد زوار من مختلف الجنسيات بشكل لافت، ما أتاح لها الفرصة للانتشار أكثر، موضحة أن الحدث الضخم الذي يزخر بالتنوع شكل لها إضافة كبيرة، وأشارت أنها تعرض مجموعة من العباءات التي تناسب تطلعات هذا الجيل، منها مجموعة من العباءات بألوانها المختلفة، والتي تتميز بالقصات المشغولة يدوياً والمطعمة بالتطريز، إلى جانب مجموعة من الملابس العصرية.

أجواء رائعة

فيما، قالت شانيل أرتي إن المهرجان يعتبر من الفعاليات الراقية ضمن أجواء رائعة، حيث يمكن للزوار التسوق والتقاط الصور وتوثيق اللحظات الجميلة مع الأصدقاء، موضحة أنها زارت المكان أكثر من مرة برفقة أسرتها وأصدقائها، وأبدت إعجابها بالتنوع الكبير من فنون وموسيقى ومطاعم وترفيه وألعاب تشويق، حيث يجد كل شخص ما يناسبه، كما أشارت إلى التصاميم المميزة وتخصيص كل منطقة بألوان تميزها عن المناطق الأخرى، والتي شكلت نقطة جذب للجمهور، موضحة أن «منطقة التسوق» تقدم باقة مميزة من العلامات والمحال التجارية وتعرض منتجات متنوعة من عباءات وحقائب وملابس جاهزة، لتمنح فرصة للزوار للاضطلاع عن مجموعة عصرية من الإبداعات ضمن أجواء مرحة، حيث الطعام والألعاب والموسيقى والترفيه.

«الكاب كيك»

يدعو المهرجان زواره لتذوق مجموعة من ألذّ وأشهى «الكاب كيك» من محل الكعك الشهير في المملكة المتحدة «بيجي بورشان» الذي يزين منطقة التسوّق بالمهرجان هذا العام، حيث يكون الزوار يومياً على موعد مع تجربة ساحرة تستحق التوثيق على موقع «إنستغرام»، حيث يبهرهم هذا المقهى بإبداعاته الرائعة في صنع حلوى الكيك للمرة الأولى في المنطقة.

من حلوى وكيك «بيجي بورشان» (تصوير: مصطفى رضا)

تسامح وتعايش

يضم المهرجان في دورته الحالية خيارات واسعة من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية، حيث استمتع الجمهور بباقة من الأنشطة ضمن فضاء يحتوي الجميع، ويتيح الفرصة لإبراز مواهبهم، ضمن مناطقه المختلفة، حيث عبّر عدد من الزوار والمشاركين عن فخرهم واعتزازهم بهذا الحدث الضخم الذي جمعهم على الحب وقيم التسامح والتعايش، وجعلهم جزءاً من الحدث، لينخرط الجميع في تجربة لا تنسى.