الفرقة الأوزبكستانية.. إبهار الأداء الاستعراضي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

استعراضات فلكلورية تعكس فنون وتراث أوزبكستان، تقدمها الفرقة الأوزباكستانية للفنون الشعبية في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، وتستعرض غنى الموروث الثقافي والحضاري العريق لأوزبكستان، من خلال أداء عروض تقليدية مبهرة، بمصاحبة آلات موسيقية تجذب الزوار من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

ويحظى الجناح الأوزبكستاني في مهرجان الشيخ زايد الذي يجمع حضارات وثقافات العالم على أرض الإمارات، بحضور جماهيري واسع، للاستمتاع بالفقرات الفنية التي تقدمها الفرقة التي تنقسم إلى مجموعة من الرجال والنساء، يجتمعون على خشبة المسرح لأداء رقصات وأغنيات ومقطوعات لآلات موسيقية ذات الأصوات والألحان المتأثرة بفنون آسيا الوسطى، كما يقدموا استعراضات شعبية في تناغم حركي باهر، تروي قصصاً لحضارة كبيرة في هذا البلد العريق، وتعكس زخم الموروث الثقافي والحضاري والاجتماعي لهذه الدولة.

أزياء زاهية

وبأزيائهن الزاهية المبهجة، وحِليهن التي تعكس تنوع الأزياء واختلافها بأوزبكستان، تبدأ استعراضات الفرقة المكونة من 5 نساء، و8 رجال، بظهور الموسيقيين من الرجال على خشبة المسرح لتقديم باقة من المقطوعات الموسيقية التقليدية المبهرة، على وقع آلات القرع والنفخ، ومنها آلة «الكرناي»، وهي آلة من التراث الأوزبكي كانت تستعمل قديماً للمناداة على الناس، ولا تزال تستخدم في المهرجانات والحفلات الشعبية، وبعدها تبدأ الفرقة النسائية بتقديم استعراضات فلكلورية، ولوحات فنية، بأزياء تقليدية تعكس التنوع في الملابس الأوزبكية للعنصر النسائي، والتي تختلف حسب المناطق.

لوحة جمالية

وحول مشاركة الفرقة الأوزبكستانية في مهرجان الشيخ زايد، عبر «ديلمرود بيك» مدير الفرقة، عن سعادته البالغة لمشاركتهم في فعاليات هذا المهرجان الضخم، الذي يضم مجموعة متنوعة من فنون العالم، نظراً لما يحتويه من فعاليات ثقافية وفنية تحتضن الفنون الشعبية وتؤكد أهميتها، وسط حضور جماهيري كبير ممن يهتمون بهذه الفنون العريقة التي تأتي من مختلف الحضارات، وقال: نسعد كوننا جزءاً من الفعاليات الفنية في مهرجان الشيخ زايد، حيث نقدم استعراضاتنا الأوزبكية على مسرح الجناح الخاص بنا، والتي تستقطب الزوار من مختلف الجنسيات، وسط فرحة عامرة وتفاعل لافت بما نقدمه من فلكلور ومقطوعات موسيقية تقليدية شهيرة، كما نتشرف أيضاً بالمشاركة اليومية في مسيرة الحضارات التي يجتمع فيها جميع فرق الدول المشاركة في المهرجان، ونسير في الساحات والأورقة لتقديم لوحة جمالية فنية تجمع فلكلور العالم.

فرح وحب

وأكد ديلمرود بيك، أن تقاليد فن الرقص الأوزبكي في العصور القديمة جزء من الأنشطة الاحتفالية والطقوس التي تمارس في العطلات والمناسبات، وتتميز هذه الاستعراضات بالتوافق بين حركات الأيدي وتعبيرات الوجه، وتستخدم في التعبير عن مشاعر الفرح والحب، وطالما أننا في مهرجان يعبر عن الفرح والسعادة، فنؤدي بشكل يومي للجمهور باقة من الاستعراضات والأغنيات الشهيرة والمقطوعات الموسيقية، مثل «سورناي نواصير» و«بايرم تاروناسيه» و«خوريزم تشاه» و«ديلخيراج» و«تانوفار».

«دوتار» و«كارناي»

ترتبط الموسيقى الشعبية الأوزبكية ببعض الآلات الموسيقية القديمة منها الـ«دوتار»، وهي آلة موسيقية بسيطة بخيطين من الحرير، وآلة النفخ «كارناي» التي تتمتع بصوت عالٍ، حيث يمكن سماع ألحانها لمسافة مئات الأمتار.

3 مدارس استعراضية

للاستعراض الأوزبكي 3 مدارس، هي «خوارزمي» و«فرغانة» و«بخارى»، ولكل مدرسة ميزاتها الفريدة وجمالياتها وتصميم رقصاتها، فـ«الخوارزمي»، تتميز بأصالة حركاتها وتشبه في كثير منها حركات الحيوانات والطيور مثل رقص الحمام والسنجاب والماعز والقطط، أما «بخارى» فتجمع بين تقاليد رقص بخارى وسمرقند، وتشبه في أغلبها حركات الجمباز، ويرافق هذه الرقصات أغانٍ قديمة وتمثيل مسرحي ومجموعة من الأداء الفني التي تعكس حالات العاطفة والغزل، كما تستخدم في هذه الرقصات بعض الأدوات المنزلية القديمة مثل الملاعق الخشبية والأطباق والأباريق، في حين السمة الغالبة لمدرسة «فرغانة»، هي النعومة والتعبير بحركات سهلة وأياد مرفوعة نحو السماء، وكان يتم استخدام هذه الرقصات في التعبير عن مواقف مختلفة في الحياة الاجتماعية داخل المجتمع الأوزبكي القديم.