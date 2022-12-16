الصحفيون يهاجرون إلى «تيك توك»

نيويورك (الاتحاد)

تقول الصحفية الأميركية جيدين آموس المحررة بموقع آكسيوس عن التحولات الكبرى التي يحدثها تطبيق تيك توك في فضاء الإعلام إنه في الغالب لو سألت أي شاب عن أشهر صحفي يعرفه، فلن يذكروا بوب وودوارد أو كارل برنشتاين اللذين فجرا فضيحة ووترجيت، بل سيذكرون على الفور أحد الصحفيين الناشطين على «تيك توك». وتضيف:«لا يفتح الجمهور الأصغر سناً صحيفة فعلية. إنهم يتسكعون على تويتر وإنستغرام وتيك توك، ليعرفوا ماذا يحدث في العالم.» وتضيف آموس، وهي تتحدث عن مستقبل الصحافة في العام الجديد 2023، أن نجاح تجربة «واشنطن بوست» على تيك توك، ستشجع كثير من الصحفيين على تنشيط حساباتهم الخاصة لتسليط الضوء أكثر على تقاريرهم الصحفية.

يمثل ذلك تحولاً كبيراً في مسيرة التطبيق الصيني الذي صار أكثر من مجرد منصة يرقص الصغار على موسيقى مقاطع الفيديو التي تبثها بلا نهاية. وتكشف أحدث الإحصائيات كيف صار الجيل زد يستخدم المنصة كمحرك للبحث، كما أنه أصبح التطبيق الأكثر تحميلاً بين الشباب من عمر 18 إلى 24 عاماً.