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«صفعة الموسم».. الأكثر انتشاراً على «يوتيوب»

«صفعة الموسم».. الأكثر انتشاراً على «يوتيوب»
17 ديسمبر 2022 00:24

لندن (الاتحاد)

سجلت صفعة سينمائية غريبة خلال ليلة هوليوودية شهيرة أرقاما قياسية في المتابعة الجماهيرية عبر اليوتيوب. وقالت صحيفة «الجارديان» إن مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الممثل ويل سميث وهو يصفع زميله كريس روك على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار الماضي، هو الأكثر شيوعا على YouTube في المملكة المتحدة هذا العام.
حصد مقطع الصفعة التي تردد صداها في جميع أنحاء العالم في مارس الماضي أكثر من 103 ملايين مشاهدة و1.5 مليون إعجاب على موقع مشاركة الفيديو. كان ويل سميث قد اندفع صوب كريس روك خلال تقديمه حفل توزيع جوائز الأوسكار بعدما تهكم بطريقة خالية من اللياقة على زوجته، جادا بينكيت سميث، ورأسها الحليق، الناتج عن إصابتها بالثعلبة.
حينها قال روك، وهو في حالة من الصدمة للجمهور: «ويل سميث صفعني للتو»، بينما كان سميث يعود إلى مقعده وهو يصرخ «لا يتفوه فمك اللعين باسم زوجتي»، وسط ذهول الجمهور والمشاهدين الذين ظنوا أنهم أمام «تمثيلية».
وسرعان ما انتشر الفيديو كالنار في الهشيم، وتصدرت القصة برمتها الصفحات الأولى وبرامج التلفزيون. 
وتم حظر سميث لاحقا من جميع أحداث أو برامج الأكاديمية لمدة 10 سنوات بعد سلوكه «غير المسبوق». وبعد يومين من الصفعة، أصدر اعتذارا علنيا لروك وفريق إنتاج جوائز الأوسكار

يوتيوب
اليوتيوب
ويل سميث
حفل الأوسكار
الأوسكار
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