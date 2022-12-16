«سيمافور».. وصل

نيويورك (الاتحاد)‎

بعد 9 اشهر من التحضيرات المكثفة و25 مليون دولار وحملة إعلانية كبرى على تويتر وتوقعات عالية جدا، انطلق مؤخراً المشروع الذي كانت تنتظره الأوساط الصحفية الغربية.. «سيمافور».

أطلق الموقع الصحفيان البارزان بن سميث وجاستن سميث ومعهما طاقم من 60 شخصاً. الأول كان كاتب عمود شهير في نيويورك تايمز تتركز مقالاته حول عالم الميديا، والثاني كان الرئيس التنفيذي لـ«بلومبرج». تخلى الإثنان عن مسيرتهما الواعدة من أجل (المشروع - الحلم) لإعادة الثقة في الصحافة الرصينة، القائمة على التحليل العميق والخبر الدقيق.

كثيرون اعتبروا الموقع بشكله الجديد، الذي يركز أساساً على المقالات، «ثورياً» خاصة مع استخدام اللون الأصفر. يستهدف الموقع خريجي الجامعات الذي يجيدون الإنجليزية عبر العالم، ويقدر المؤسسان أن عددهم يصل إلى مائتي مليون شخص. ويمثل الموقع بشكله المختلف إضافة مثيرة لتوجه جديد في شكل المنصات الصحفية، التي صارت تركز في صفحتها الرئيسية على المقالات.. حيث لا يتم الاعتماد على الصورة الملفتة أو العناوين الضخمة أو الأخبار المثيرة.

وطموح الاثنين هو إعادة الاعتبار لصحافة العمق.

عمل سميث بمؤسسات صحفية بحجم بوليتيكو وبازفيد قبل أن ينتقل إلى نيويورك تايمز.. وكان تركيزه الأساسي طوال مسيرته المهنية على الأخبار.. ليس أي أخبار. لقد كان مهووسا بالخبطات الصحفية بالتحديد. لذلك دُهشَ كثيرون عندما أطلق مشروعه القائم على المقال والتحليل والتعليق، أكثر من الأخبار.

يفسر سميث الأمر قائلا إنه بعد مسيرته الطويلة توصل إلى أن السبب الحقيقي لابتعاد القراء عن الإعلام ليس افتقادهم الخبطات الصحفية.

ويعتقد بن سميث رئيس تحرير «سيمافور» أن القراء الأذكياء الحاصلين على مستوى تعليمي جيد عبر العالم يواجهون كل يوم متاهة غريبة ليعرفوا جوهر ما يحدث في العالم. يمضي الواحد منهم 15 دقيقة مثلاً عبر المواقع الرئيسية ليفهم ما يجري في أوكرانيا مثلا، لكنه يتشكك في مصداقية المضمون، ولا يعرف ما إذا كانت تلك الصحيفة أو هذه تحاول الترويج لوجهات نظر معينة، فيلجأ إلى «تويتر» محاولاً تحري الحقيقة، ليجد أنه أضاع وقته وتشتت ذهنه وسط موجة هائلة من الأخبار.. التي لم يعد لديه ثقة كبيرة فيها أياً كان مصدرها. ما الحل إذن.؟..»سيمافور» هو الحل.. هكذا يرى.