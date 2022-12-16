"تويتر" يثير جدلاً بعد تعليق حسابات صحفيين

سبب الملياردير إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع تويتر، عاصفة، اليوم الجمعة، بتعليقه حسابات عدد من الصحافيين الأميركيين على شبكة التدوينات القصيرة، وبات يواجه تهديدات من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليه. قالت فيرا جوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية إن "الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحفيين على تويتر مقلقة"، مذكرة بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل "يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية". وأضافت "يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك"، مشيرة إلى أن "هناك خطوطاً حمراء وهناك عقوبات قريباً." من جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية، في تغريدة اليوم، إن "حرية الصحافة يجب ألا يتم تشغيلها وتعليقها حسب الأهواء". وأضافت "لهذا السبب، لدينا مشكلة مع تويتر". وقال جان نويل بارو الوزير الفرنسي للتحول الرقمي، في تغريدة، إن "حرية الصحافة هي أساس الديمقراطية، والمساس بأحد الأمرين يعني المساس بالآخر". وعلقت حسابات عشرات الصحفيين الأميركيين على موقع تويتر بينهم عاملون في وسائل إعلام من بينها شبكة سي ان ان التلفزيونية (دوني أوسوليفان) ونيويورك تايمز (راين ماك) وواشنطن بوست (درو هارويل) وكذلك صحفيين مستقلين. وكان بعضهم كتبوا تغريدات عن قرار اتخذه موقع تويتر الأربعاء بتعليق حساب يرصد تلقائيًا رحلات إيلون ماسك على متن طائرته الخاصة. - "تعليق مؤقت"

لم يذكر تويتر سبب أو مدة تعليق هذه الحسابات. غير أن مالك الشبكة الاجتماعية أصدر بعض الإشارات في سلسلة تغريدات نُشرت ليل الخميس الجمعة. فقد كتب إيلون ماسك على تويتر "الحسابات المتورطة في التشهير ستحصل على تعليق مؤقت لمدة سبعة أيام"، مشيرًا إلى أن هذه القواعد تنطبق "على الصحافيين مثل أي شخص آخر". وقال ماسك "نشروا مكان وجودي بدقة في الوقت الفعلي وإحداثيات تسمح باغتيال، في انتهاك مباشر (وواضح) لشروط خدمة تويتر". ودانت شبكة "سي ان ان" "التعليق المتسرع وغير المبرر لحسابات عدد من المراسلين"، معتبرة أنه "أمر مزعج لكنه غير مفاجئ". وأضافت أن "عدم الاستقرار والتقلبات المتزايدة في تويتر تثير قلقًا خاصًا لأي شخص يستخدم المنصة"، موضحة أنها "طلبت من تويتر توضيحا" وأنها ستعيد "تقييم علاقتنا بناءً على هذا الرد". من جهته، قال تشارلي ستاتلاندر المتحدث باسم نيويورك تايمز "نأمل أن تتم إعادة حسابات جميع هؤلاء الصحفيين وأن يقدم موقع تويتر تفسيراً مرضياً". أخبار ذات صلة "تويتر" تعلق حساباً وهمياً يتعقب طائرة إيلون ماسك «تويتر» تستأنف خدمة الاشتراك المدفوع

المصدر: آ ف ب